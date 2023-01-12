Больше 7 лет колонии за взятки получил бывший министр лесного хозяйства Беларуси

Новости Беларуси. Семь с половиной лет колонии за получение взятки в особо крупном размере. Суд огласил приговор бывшему министру лесного хозяйства Виталию Дрожже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как следует из обвинения, чиновник получал вознаграждение почти на протяжении двух лет. Деньги на тот момент главе ведомства передавал учредитель и директор иностранной компании за так называемое благоприятное решение вопросов. Дрожжа давал прямые указания подчиненным закупать сушильные комплексы исключительно у этой организации и на предложенных условиях. Деньги Дрожже передавали трижды – каждый раз по 10 тысяч долларов. В преступной схеме были задействованы и родственники.