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Больше 7 лет колонии за взятки получил бывший министр лесного хозяйства Беларуси

12 января 2023 10:28
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Новости Беларуси. Семь с половиной лет колонии за получение взятки в особо крупном размере. Суд огласил приговор бывшему министру лесного хозяйства Виталию Дрожже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 7 лет колонии за взятки получил бывший министр лесного хозяйства Беларуси-1

Как следует из обвинения, чиновник получал вознаграждение почти на протяжении двух лет. Деньги на тот момент главе ведомства передавал учредитель и директор иностранной компании за так называемое благоприятное решение вопросов. Дрожжа давал прямые указания подчиненным закупать сушильные комплексы исключительно у этой организации и на предложенных условиях. Деньги Дрожже передавали трижды – каждый раз по 10 тысяч долларов. В преступной схеме были задействованы и родственники.

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# Коррупция # общество # Виталий Дрожжа # Фотофакт

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