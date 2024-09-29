Об эксклюзивном интервью с Лукашенко, белорусском телевидении и личной жизни. Пообщались с Константином Придыбайло

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Почему в последнее время часто приезжает в Беларусь? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как часто бываешь в Беларуси?

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Когда как. Были годы, что пару раз в год всего, а иногда бывает, что чуть ли не каждую неделю. В последнее время очень часто. Александр Осенко:

У нас такая напряженная повестка? Константин Придыбайло:

Началась президентская кампания, за которой я внимательно слежу. Под боком война идет, в которой моя большая родина (от Бреста до Владивостока) участвует. Здесь очень много людей, которые убежали от войны, мы союзники. И, конечно, страшно от провокаций. Мирное небо дорого стоит. Родители всегда мечтали вернуться на родину, в Беларусь Александр Осенко:

Почему переехали? Константин Придыбайло:

У меня родители – белорусы, папа – военный, мама – медик. Классическая семья. Папа – военный, Советский Союз, его направили, Союз развалился. Родители – белорусы, всегда мечтали вернуться на родину. Александр Осенко:

Твои родители продолжают жить в Беларуси?

Константин Придыбайло:

Их мечта исполнилась. Почему ценит «Беларусь одноэтажную»? Александр Осенко:

Ты в одном из интервью два года назад сказал, что тебе импонирует «Беларусь одноэтажная». Почему именно одноэтажная? Продолжу твой тезис – ты считаешь, что настоящие белорусы – это не столичные жители. Константин Придыбайло:

Так и есть. Город портит людей, из города всегда хочется уехать. Нормально, когда человек хочет жить ближе к земле. Я живу на 38 этаже. Смотрю на город – вроде бы классно, но страшно, непонятно. А Беларусь одноэтажная, потому что она простая, добрая. Многие используют слово «колхозная». Не вижу в нем ничего плохого. Как я для себя расшифровываю? Она товарищеская, коллективная. Предатели стучатся в соцсети после 2020-го? Александр Осенко:

Не могу не поговорить про 2020 год. Спустя годы, ты пересмотрел свои позиции относительно предательства? Тебе стучатся в Facebook?

Константин Придыбайло:

Нет. Они не стучатся, я за ними слежу. У меня было много знакомых – медийных товарищей. С кем-то работал, с кем-то по интернету общался. Я был участником разных интернет-сообществ. Знал многих, кто потом стали медийными организаторами госпереворота. Ни с кем не общался. Они не просятся. Я слежу в соцсетях, как они живут. Некоторым я реально написал буквально зимой: комиссия работает [Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси – прим.ред.], я знаю практически всех, кто в ней состоит, давай я напишу какое-то ходатайство, штраф заплатишь – что поделать… Многие люди, которым я писал, ничего такого не делали, не перекрывали улицы. Они просто испугались, сами себя накрутили и свалили. Александр Осенко:

Или деньги? Константин Придыбайло:

Кому я писал, там денег не было. Там было немножко помешательство. Почему не возвращаются? Это уже психология, я же психолог по образованию. Признать свое поражение, признать, что ты ошибся, не на ту лошадь поставил, условно Придыбайло был прав. Это большая проблема, особенно когда он с пеной у рта доказывал это месяцами. Многие уехали, и они очень долго не получат того уровня жизни, который был здесь. Я в России достиг того, что у них было пять лет назад, только сейчас. Почему учился на психолога, а попал в журналистку? Александр Осенко:

Ты психолог по образованию. Как тебя занесло в психологию, а потом в журналистику?

Константин Придыбайло:

Вообще я поступил на социологию. Я поступил в БГУ на гуманитарный факультет, а в нем многие специальности дублировались с факультетом философии и социальных наук. После моего первого курса «Социологию» решили перевести на ФФСН. Я отказался, попросил перевести меня на психологию на моем факультете. Была большая разница в предметах, я сам пошел к ректору, и он мне подписал такую разницу, я ее сдал. Я сдавал некоторые зачеты на мероприятиях, мне очень стыдно. Но потом мне мой завкафедрой отомстил. Я сдавал госэкзамен, знал все по билету. Сел к нему, он посмотрел на меня и говорит: кем ты себя видишь через пять лет? Я говорю: наверное, буду работать в медиа. Он: я так и думал, пообещай мне одну вещь – никогда не работать по специальности. Как изменилось белорусское ТВ и почему журналисты – адреналиновые наркоманы Александр Осенко:

Сейчас хочется что-то поменять в белорусском телевидении? Константин Придыбайло:

Нет. Я рад за то, что наблюдаю, вижу поменялось вообще все в белорусском телевидении за последние пять лет.

Александр Осенко:

На твой взгляд, 2020 год стал триггером? Константин Придыбайло:

2020-й все перевернул. Это здорово. Александр Осенко:

То есть ты всегда хочешь быть на острие пера? Константин Придыбайло:

А как? Это же работа журналиста. Александр Осенко:

Это адреналиновый наркоман. Константин Придыбайло:

Отчасти да. Но я не скажу, что я от этого завишу. Конечно, мне всегда хочется быть там, где какой-то движ. Этот движ меня преследует. Это как эффект маятника – чем больше ты куда-то лезешь, тем больше тебя догоняет. Лучше воевать ручками, чем автоматом Калашникова Константин Придыбайло:

Есть военкоры. Новая большая каста журналистов. Я не военкор, но я был там и видел разное. Александр Осенко:

Лучше воевать ручками и карандашами, чем автоматом Калашникова.

Константин Придыбайло:

Я был бы бесполезен. Я прожил неделю с нашими добровольцами, группой «»Вагнера. Единственное, с чем я бы мог справиться, – это БПЛА и инженерка, сапер. Потому что это весьма глубокая подготовительная часть. «Поворачиваюсь – в 10 метрах Путин идет» Константин Придыбайло:

Как любого журналиста, вдохновляют какие-то рабочие успехи – эксклюзивы, цитируемость. Последние два впечатления, самых ярких, – это с нашими двумя президентами. 3 июля – Александр Лукашенко, когда после парада Александр Григорьевич уже одной ногой сел в машину. Я успел! Было 92 секунды. А второе – как раз сошлись две мои мечты. Это журналистика и разведчики. В августе я был на встрече, когда наших забирали с той стороны во время обмена. Я во Внуково, садится самолет, уникальное событие. Все внимание на самолет, он подъезжает, трап, красная дорожка. Все смотрят на открытый люк, уже знали, что где-то будет Владимир Путин. Я в какой-то момент думаю: что-то долго никто не идет, посмотрю, что там происходит. Поворачиваюсь – в 10 метрах Путин идет. Я оператору сразу говорю: там Президент. Даже фотография есть, где я стою в джинсах, кофте, практически на красной дорожке. Ради этого ты работаешь. Когда Новый год встречаешь, думаешь, что было в этом году интересного. О самом лучшем материале Александр Осенко:

Самый лучший материал Константина Придыбайло.

Константин Придыбайло:

Впереди еще. Когда анализируешь, кажется, что все можно было лучше сделать. Много вещей, где просто повезло. Но чтобы тебе повезло, нужно делать. Ситуация, как я увидел Путина, очень легко получилась. Никто не знал, что происходит, просто нужен был корреспондент, который поехал бы на это мероприятие. Было уже 9 вечера, возник вопрос, кто поедет. Я первым предложил себя. Я приехал, и я это увидел. Везение? Отчасти. Что-то я для этого сделал? Я написал, собрался и поехал. «Учиться и всегда двигаться» – совет молодым журналистам Александр Осенко:

Совет молодым журналистам. Константин Придыбайло:

Не стоять на месте, постоянно учиться. Я учусь, фанат разных образовательных проектов. В России их полно, в Беларуси потихоньку начали развиваться мероприятия, где журналисты встречаются. Учиться и всегда двигаться. Мне кажется, журналист, как акула. Если ты сел в кабинет – считай, журналист умер. Если ты думаешь – это не для меня, не по статусу… На все подряд кидаться тоже не очень хорошо, но нужно для себя выбрать вектор. Если ты выбрал работу журналиста, журналиста ноги кормят – работай, ищи, знакомься. О чем мечтает Константин Придыбайло? Константин Придыбайло:

Я недавно в Telegram задавал вопрос: вам не кажется, что самым хорошим из последних был 2019 год? Когда не было коронавируса, санкций, войны. Наверное, об этом и мечтаю, чтобы настало то время, когда открываешь ленту новостей, а главной новостью была бы какая-нибудь ерунда, а не война, смерти, взрывы на всей планете.

Александр Осенко:

Не боишься стать мишенью? В прямом смысле этого слова. Константин Придыбайло:

Вообще нет. Погибнуть не хочется, а из имеющихся оппонентов, которые угрожают, они не способны на реальное. Это в основном политологическая история. Из тех, кто способен на что-то реальное, – я надеюсь, что меня защитит моя страна. Их цель – чтобы мы перестали говорить. Не дождутся! Беларусь – это место для семейной жизни Константин Придыбайло:

Я для себя Беларусь определяю как место для семейной жизни, тем более сейчас есть возможность работать удаленно. Я всем говорю: если ты работаешь удаленно, езжай в Беларусь. Александр Григорьевич же сказал: покупайте дома в деревне, не дайте им умирать. Александр Осенко:

В деревнях в Браславском районе очень много россиян. Они скупают дома, приезжают на обеспеченную старость. Белорусская идея, что в нашем доме могут жить все национальности, причем мы не говорим, кто есть кто, – может, в этом уникальность. Мы надеемся, что к нам еще присоединится Украина, три сестры же может быть.