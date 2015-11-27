О том, каким быть Минску в будущем, говорили 27 ноября на градостроительный совете в «Минскградо»

Новости Беларуси. Куда уйдут новые ветки метро, где будут строить жилье и как поделят территорию Минск и область? Обсуждению новой редакции генерального плана столицы 27 ноября был посвящен градостроительный совет в стенах предприятия-разработчика этого документа «Минскградо».

Минская кольцевая – это своеобразная граница между белорусской столицей и ее областью. И выходить за пределы существующей городской застройки пока не планируется. Этот пункт прописали в откорректированном генплане. Но дело в том, что область, а именно города-спутники уже в буквальном смысле подчиняются Минску. И вот как четко разграничить эту территорию между регионом и белорусской столицей, будет решать главный архитектурный документ застройки Минска.

Территориальный вопрос 27 ноября решали участники градостроительного совета. Опытные архитекторы и разработчики генерального плана подчеркнули необходимость взаимного согласия между столицей и ее районом. Но вопрос о зонировании Минска и области все же остался открытым до следующего обсуждения. Подчеркнули специалисты и тот факт, что в границах города еще есть резервы для строительства. Но эти территории застраивать пока не торопятся.

Павел Лучинович, главный архитектор комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

В этом году наш Республиканский градостроительный институт разработал шесть генеральных планов городов-спутников Минска. Они показывают, насколько важно, как будет город развиваться в увязке с развитием Минска и нашей агломерацией. Это и развитие городов-спутников, и резервирование зеленых зон вокруг Минска, создание зеленого пояса.

Сейчас мы находимся на улице Раковской. И уже 27 ноября в 10 часов вечера на участке от Мельникайте до Обойной запретят движение всех видов транспорта. Такие меры неслучайны. Здесь приступят к строительству третьей линии метро.

Кстати, о столичной подземке идет речь и в откорректированном генплане. Главная идея – расширить существующую метро за счет введения нового участка для движения. А в будущем, конечно, приступят и к строительству четвертой линии.

В обновленном генплане город уходит от первоначальной идеи связать центр города с такими микрорайонами, как Чижовка и Серебрянка. Подземный транспорт планируют пустить по кругу.

Реформы коснутся и железной дороги. Этот вид транспорта в городе будут развивать.

Жилищное строительство сократится, из центра оно сместится на территории бывших военных полигонов.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Они расположены у нас с восточной стороны Минска. И надо сказать о том, что новые жилые районы носят географическое название «Ноттингем» и «Зеленый бор» и находятся на связи с Минском, с микрорайоном Сокол.

Градостроители подчеркивают: новый документ – еще и заслуга неравнодушных минчан. Ведь многие предложения, которые внесли горожане во время общественного обсуждения, уже рассмотрены и утверждены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.