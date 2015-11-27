Рыбная ловля: с 2015 года в Витебской области запрещен выход на лед менее 7 сантиметров

Новости Беларуси. Последний весенний уик-енд белорусов не порадует: мокрый снег и заморозки. Уже этой ночью столбик термометра местами по стране опустится до минус 12.

Впрочем, есть те, для кого такой минус только в плюс: рыбаки уже готовы выйти на подледную рыбалку. Даже несмотря на многочисленные предупреждения. Первый лед несет большую угрозу и не только для тех, кто любит порыбачить.

В жизни любителей рыбалки немало экстрима. Хватает его и у Виктора Васильевича. Сама фамилия – Рыбаков – обязывает к такому хобби. Дважды зимняя ловля на блесну оборачивалась для него нестандартной и на «живца».

Виктор Рыбаков, рыбак:

С другом поехали, уже тропиночки есть известные, куда заходишь. Рядом человек провалился. Было неглубоко, но пришлось оказывать помощь. С собой надо всегда, конечно, желательно иметь шест, обычную веревку, которая спокойно вмещается в рыбацкий ящик, и элементарные самые спасательные.

Такие нехитрые средства спасают многих людей, которые, рискнув выйти на тонкий лед, ставят на кон собственную жизнь. А если с собой еще и жилет, тогда есть все шансы дождаться спасателей.

Вячеслав Горин, специалист Витебской областной организации ОСВОД:

Это спасательная доска, которая также применяется в составе группы по спасению. Для чего она нужна? Для того, чтобы безопасно передвигаться по льду неокрепшему или тонкому, или во время его разрушения, и безопасно подходить к пострадавшему.

Водолаз:

Лед еще очень слабый, то есть в этом году только вот такие тихие заводи только-только начинают становиться. То есть наступаешь, он проламымается. Толщина льда – три сантиметра максимум.

К счастью, на первый лед пока никто не выходил. Но печальной статистики и без того хватает. В начале 2015 года жертвами собственной беспечности стали 14 человек, 5 из них – на Витебщине. Спасти удалось единицы.

Некоторые рыбаки, например, даже не успели позвать на помощь и бесследно ушли под лед. О том, что с ними произошло, родные могут только догадываться. Тела иногда находят месяцы спустя.

Особо безрассудным, которые захотят выйти на лед, грозит не только смертельная опасность. В 2015 году на Витебщине впервые в Беларуси принято распоряжение облисполкома. Оно запрещает выход на лед, пока тот не достигнет 7 сантиметров.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Хотелось бы предупредить рыбаков не рисковать собственной жизнью из-за каких-то 2-3 килограмм рыбы, которая не пригодится им уже для питания. А родителей – повнимательнее относиться к детям.

А лучше всего не выходить на лед вовсе, хотя бы пока он не достигнет 7-8 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.