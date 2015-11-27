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Выставка елочных украшений открылась в Минске

27 ноября 2015 17:32
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Новости Беларуси. В Минске открылась выставка елочных украшений. В экспозиции - коллекция игрушек с национальными белорусскими мотивами, экзотическими австралийскими и африканскими шарами, а изюминкой нынешнего предновогоднего сезона стали копии картин Шагала, Дали, Васнецова, Айвазовского и других мастеров мирового изобразительного искусства изображенные на стеклянных шарах.

Анна Данилик, экскурсовод:
Один из уникальных экспонатов нашей выставки – это шар конца 19 века. Был найден в Будапеште на рынке. Такими шарами украшали елки на Венском балу.

Всего на выставке представлено более 300 елочных игрушек из Европы, Азии, Австралии, Америки и даже Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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