Выставка елочных украшений открылась в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка елочных украшений. В экспозиции - коллекция игрушек с национальными белорусскими мотивами, экзотическими австралийскими и африканскими шарами, а изюминкой нынешнего предновогоднего сезона стали копии картин Шагала, Дали, Васнецова, Айвазовского и других мастеров мирового изобразительного искусства изображенные на стеклянных шарах.

Анна Данилик, экскурсовод:

Один из уникальных экспонатов нашей выставки – это шар конца 19 века. Был найден в Будапеште на рынке. Такими шарами украшали елки на Венском балу.

Всего на выставке представлено более 300 елочных игрушек из Европы, Азии, Австралии, Америки и даже Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.