Беларусь-Мьянма – Президент подписал указы по укреплению сотрудничества двух государств

Президент Беларуси подписал указы, направленные на укрепление сотрудничества с Мьянмой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Александр Лукашенко ранее анонсировал свой визит в эту страну.
Согласно подписанным сегодня, 25 ноября, документам, Совет Министров уполномочен на проведение переговоров по трем проектам межправительственных соглашений Беларуси и Мьянмы, направленных на укрепление сотрудничества.
Они предусматривают взаимную отмену виз, взаимодействие таможенных служб, устранение двойного налогообложения.