Беларусь-Мьянма – Президент подписал указы по укреплению сотрудничества двух государств

За пару недель увеличили поголовье дойного стада до 240 – рассказываем о сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда»

Новый молочнотоварный комплекс в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда» только заработал. Здесь оперативно со знаком качества построили современный объект. В будущем ожидают отдачу. Уже есть плюс – вместо запланированного надоя 25 тонн литров в сутки уже получают на 2 тонны больше.