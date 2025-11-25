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Беларусь-Мьянма – Президент подписал указы по укреплению сотрудничества двух государств

25 ноября 2025 17:06
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Президент Беларуси подписал указы, направленные на укрепление сотрудничества с Мьянмой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко ранее анонсировал свой визит в эту страну.

Согласно подписанным сегодня, 25 ноября, документам, Совет Министров уполномочен на проведение переговоров по трем проектам межправительственных соглашений Беларуси и Мьянмы, направленных на укрепление сотрудничества.

Они предусматривают взаимную отмену виз, взаимодействие таможенных служб, устранение двойного налогообложения.

# Международная политика # Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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