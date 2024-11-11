О судьбе народных мнений и идей на онлайн-платформе «Народная пятилетка» узнали от инициатора проекта

День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников Советского союза. В нашей стране принято помнить историю, не игнорировать важные даты, поэтому в 1998 году день Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. 7 ноября в Минске открываются знаковые объекты. Они становятся подарком жителям столицы в честь праздника. Это традиция, которая с нами уже много десятков лет. В разные годы в преддверие этой даты были открыты городские универмаги ГУМ и ЦУМ, промышленные объекты, парки и, конечно, это особая дата в истории метрополитена.
О новых объектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Какой алгоритм действий? Вот, скажем, есть идеи, белорусы идут с ними на эту платформу. Что дальше? Кто принимает решение, о том, нужно ли давать ход этой идее?
Андрей Басак, заместитель Председателя партии «Белая Русь»:
После того как белорус обратился на платформу, оставил свое мнение в любой удобной для него форме, оператор или администратор проверяет, соответствует ли предложение конкретной сфере, носит оно общий или конкретный характер. В дальнейшем мы осуществим выгрузку тех предложений, которые уже поступили, и к этим предложениям, мнениям, идеям приступят непосредственно наши специалисты Штаба патриотических сил, инициировавшие этот проект. И после того как эти все предложения будут обработаны, будет подготовлен итоговый документ, который будет предложен на рассмотрение нашим представителям законодательной, исполнительной власти, и я думаю, что он будет учтен в стратегических документах нашего государства. Это будет способствовать тому, чтобы мы наших граждан как можно больше вовлекали в вопросы управления государством. И сама эта платформа будет способствовать нашему единству, укреплению нашей общности – белорусский народ. Поэтому, наверное, такой интерес у граждан и такое отношение к работе данной платформы.
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