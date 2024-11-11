О судьбе народных мнений и идей на онлайн-платформе «Народная пятилетка» узнали от инициатора проекта

День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников Советского союза. В нашей стране принято помнить историю, не игнорировать важные даты, поэтому в 1998 году день Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. 7 ноября в Минске открываются знаковые объекты. Они становятся подарком жителям столицы в честь праздника. Это традиция, которая с нами уже много десятков лет. В разные годы в преддверие этой даты были открыты городские универмаги ГУМ и ЦУМ, промышленные объекты, парки и, конечно, это особая дата в истории метрополитена.

О новых объектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Какой алгоритм действий? Вот, скажем, есть идеи, белорусы идут с ними на эту платформу. Что дальше? Кто принимает решение, о том, нужно ли давать ход этой идее?