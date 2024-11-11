Уютные домики, баня и СПА. На этой агроусадьбе в Чаусах можно отдохнуть всей семьёй

Переключаем на релакс и отправляемся в шале. В чаусские холмогоры отлично вписалась агроусадьба в деревенском стиле, рассказали в программе «Путевка BY». Семья Татенковых создает красоту своими руками. Все, чтобы люди могли отдохнуть душой как на каникулах у бабушки.

Выходные в приятной компании пройдут на ура. Здесь все пропитано солнцем. От уютного домика с теплыми интерьерами до чудо-баньки. Плетеная мебель, кованая печка и чудеса хендмейда. Все – идеи креативной хозяйки.

Наталья Татенкова, хозяйка агроусадьбы: Все как-то сама. Ночь посплю, на утро приходит идея. Вот такое панно из можжевельника сделали.

Здесь у нас гости принимают СПА-процедуры, некоторые даже массаж заказывают. В Чаусах у нас известный массажист. Веники для бани мы заготавливаем сами, комбинируем дуб с березой, очень люблю можжевеловые веники, я потихоньку и всех гостей приучаю. Баня – это вообще кладезь здоровья. Так что все идите в баню!

Лучше не придумаешь. Легким движением руки баня превращается в комнату для отдыха. Второй этаж – топ для туристов. В планах сделать матрас из ароматного сена. И хоть усадьбе всего год, здесь побывали гости из всех регионов Беларуси. Спрос огромный. Будут расширяться и делать еще парочку стильных шале.