Бассейн международного масштаба открылся во Фрунзенском районе. Что думают минчане о новом комплексе?

День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников Советского Союза. В нашей стране принято помнить историю, не игнорировать важные даты, поэтому в 1998 году день Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. 7 ноября в Минске открываются знаковые объекты. Они становятся подарком жителям столицы в честь праздника. Это традиция, которая с нами уже много десятков лет. В разные годы в преддверие этой даты были открыты городские универмаги ГУМ и ЦУМ, промышленные объекты, парки и, конечно, это особая дата в истории метрополитена.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Я скажу, что жители Фрунзенского района, и, я думаю, всей столицы, такой объект восприняли с большим удовольствием, с пониманием того, что он сегодня нужен. И даже учитывая то, что Фрунзенский район – полумиллионный, таких больших объектов, бассейнов, в нем не было. Поэтому мы приняли – как я лично, как глава администрации, так и жители района, конечно, с большим трепетом, от того, что будет возможность заниматься там не только спортсменам, но и в свободное от тренировок время наши жители смогут посетить данный объект. Там можно позаниматься не только плаванием, но можно сходить и в тренажерный зал. Это универсальный объект, который по душе пришелся сегодня не только фрунзенцам, но и минчанам. И я думаю, что они благодарны за этот подарок нашим друзьям из Китайской Народной Республики, которые ежедневно там трудились.

Юлия Алексеюк:

Найдется занятие по душе для каждого?

Сергей Шкруднев:

Сегодня там от мала до велика. Спортсмены национальной команды, олимпийской команды будут тренироваться, паралимпийцы в том числе. То есть объект обеспечен всем, начиная от тренировочного процесса до релаксации.