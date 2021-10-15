О распределении, экзаменах и о том, «как там за границей». Мнение Юлии Артюх о происходящем в Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на самые резонансные новости. Юлия Артюх рассуждает о грядущих изменениях в белорусском образовании. Что лучше или легче для абитуриентов? И при чем здесь пресс-секретарь Госдепа США? Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

Разрушать не строить. А реформы проводить – это не власть свергать. Здесь думать надо, анализировать, выстраивать стратегию. На этой неделе у Президента обсуждался новый Кодекс об образовании. Александр Лукашенко о белорусском образовании: «Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей». Подробнее здесь.

Юлия Артюх:

Когда я заканчивала школу, ЦТ только вводили. Мне пришлось сдавать и тестирование, и выпускные экзамены, и вступительные. Эта эпопея длилась пол-лета. Родители в переживаниях, я тоже. Четыре выпускных экзамена и три вступительных. Я с содроганием вспоминаю то лето. Мне, как маме троих будущих абитуриентов, хотелось бы оптимизировать эти моменты. На мой взгляд, единый экзамен – это хорошее предложение. Проводить экзамены или тесты. А может комбинировать? Здесь важно, чтобы тесты были составлены понятно. Бывает, в погоне за заковыристым заданием авторы теряют связь с миром, а на некорректное задание можно получить только неверный ответ.

Юлия Артюх:

Еще вопрос: нужен ли тест по русскому языку? В свое время мы писали диктант, выпускаясь из школы, а на вступительных – изложение. Так может, и не надо выдумывать ничего? С белорусским языком аналогичная история. Тогда и видно, как человек изъясняется, запоминает, грамотность, логические связи. А тест, как машина, перемалывает весь потенциал. А ведь важно не пропустить хорошего человека, как Президент говорил. Задача не из простых. Возможно, собеседование – единственный выход. Можно о жизни поговорить, посмотреть на мировоззрение ребенка, определить стремления и способности. Излюбленный вопрос студентов – распределение. На последних парламентских выборах в депутаты рвались вчерашние студенты от сомнительной организации «Молодежного блока». Наряду с легализацией наркотиков у них было предложение ликвидировать распределение. У меня здесь сразу вопрос. Учился на бюджете (горя не знал), государство 4-5 лет платило за тебя, а потом вдруг – «почему меня куда-то отправляют?» Не хотите ехать по распределению, не учитесь на бюджете. Всегда есть выбор. Государство платит за твою учебу на условиях дальнейшего распределения.

Юлия Артюх:

Тот же «Молодежный блок» начал носиться с 49-й статьей Конституции, где написано: «Каждый имеет право на образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях». Все верно, все работает. На конкурсной основе бесплатно можно получить образование и потом за это поехать по распределению. Это условие бесплатности. Что не так? Извините, но вузы обеспечивают потребность в специальностях по всей стране. Вам и здесь облегчили задачу целевыми направлениями. Хочешь работать на конкретном предприятии – иди, проси направление на учебу, и тебя будут ждать с распростертыми объятиями. Но целевое просто так тоже не дадут. Покажешь аттестат, пообщаешься с руководством – и, может быть, тебя, горемычного, возьмут на поруки. Но, опять же, каждый работодатель хочет знать, за кого подписывается. А в целом, после университета, конечно, нелегко найти работу молодому специалисту. Опыта ноль, в голове одна теория, а с распределением в любом случае не останешься на обочине жизни, а спустя пару лет будешь уже не желторотым специалистом.