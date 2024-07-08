Пархамович: усиливается господдержка при строительстве жилья в сельской местности

Устойчивое развитие регионов – таков приоритет государственной политики Беларуси. Об этом сегодня, 8 июля, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании экспертного совета, в центре внимания которого были вопросы строительной отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, сфера жилищной политики.

Были рассмотрены документы, направленные на улучшение мер по строительству жилья с господдержкой. В том числе вопросы возведения, реконструкции и приобретения жилья нуждающимся, а также процедуры учета и сокращения количества возводимых и незавершенных строительством индивидуальных жилых домов и дач.

По итогам заседания экспертного совета, отмечена необходимость создания единого документа, в котором были бы учтены предыдущие дополнения законодательства по вопросу господдержки. А также уточнение критериев нуждаемости в улучшении жилищных условий.