Пархамович: усиливается господдержка при строительстве жилья в сельской местности
Устойчивое развитие регионов – таков приоритет государственной политики Беларуси. Об этом сегодня, 8 июля, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании экспертного совета, в центре внимания которого были вопросы строительной отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, сфера жилищной политики.
Были рассмотрены документы, направленные на улучшение мер по строительству жилья с господдержкой. В том числе вопросы возведения, реконструкции и приобретения жилья нуждающимся, а также процедуры учета и сокращения количества возводимых и незавершенных строительством индивидуальных жилых домов и дач.
По итогам заседания экспертного совета, отмечена необходимость создания единого документа, в котором были бы учтены предыдущие дополнения законодательства по вопросу господдержки. А также уточнение критериев нуждаемости в улучшении жилищных условий.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Новшеством является то, что усиливается государственная поддержка при строительстве жилья в сельской местности для молодых семей, для молодых специалистов, которые только приезжают осваивать свою профессию в какие-либо населенные пункты. Но в целом изменения в данные указы направлены в первую очередь на расширение и увеличение государственной поддержки при строительстве в сельской местности жилья.
Как ожидается, в третьем квартале состоится очередное заседание экспертно-консультативного совета при Совете Республики, где обсудят проблемы строительства инфраструктуры и жилья в сельской местности, а также иные вопросы, касающиеся строительной отрасли.