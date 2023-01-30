О пилотах слагают песни и снимают кино. Правда, что эта профессия настолько романтичная? Узнали и первых уст

О них слагают песни, сочиняют стихотворения, снимают фильмы. Пилот – это главное звено авиационных кадров. Романтичная и опасная профессия. Требуется высокая ответственность, стрессоустойчивость, развитая координация и глубокие познания в области техники. В сюжете о том, каково быть капитаном небесного корабля и что для этого нужно.

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»:

Главное – это желание быть пилотом. Когда есть желание, то все необходимые навыки для этой профессии формируются в процессе обучения, в процессе становления пилота. Есть понятие психологические характеристики – восприятие, внимание, мышление. Они определяются при прохождении ВЛЭК – врачебно-летная экспертная комиссия. Критерии отбора схожи со вступительной компанией многих других вузов, то есть они проходят три вступительных испытания. Для пилотов это математика, английский и язык. Они должны пройти ВЛЭК. И еще дополнительно, в отличие от других специальностей, они сдают физические испытания. Заранее записываются, сдают нормативы.

Академия авиации – это уникальное учреждение, в котором готовят специалистов в области авиации по всем направлениям, не только пилотов. Образование можно получить в Минске. Возможно покорить небо есть и у женской половины человечества. Захар Машарский:

У нас не только в Академии, но и вообще в стране равноправие между мужчинами и женщинами. Девушки поступают на общих основаниях, как и парни, сдают те же вступительные испытания, также проходят ВЛЭК. У нас обучаются девушки на пилотов, в принципе, достаточно успешно усваивают программу.

Назар Бычковский, курсант учебной группы Л122:

Конечно, учиться нравится. Благодаря моим одногруппникам, благодаря профессорско-преподавательскому составу учеба является не только качественной, но и интересной. Работать хочется, конечно, в нашей национальной авиакомпании Belavia. Чтобы получить свидетельство пилота и допуск к полетам, нужно сдавать теоретические экзамены, а также время от времени проходить тренинги на пилотажном тренажере. Нашим героям удалось мечту сделать явью.

Назар Бычковский:

С самого детства полет на самолете у меня вызывал самые разные эмоции, и по счастливой случайности так получилось, что мне удалось побывать в кабине Boeing 777. Как-то после этого дня я понял, что хочу летать, хочу связать свою жизнь с небом, это стало моей мечтой, а после это стало и целью. Я очень рад, что могу прийти к этой цели в моей стране, в Беларуси, дома.

Алеся Паречина, курсант учебной группы Л122:

Многие считают, что девушки идут в авиацию просто за романтикой, по легкомысленности, но для меня это было взвешенным, серьезным решением, к которому привела череда случайностей. Будучи ребенком, я побывала в кабине пилотов, и это привело на меня просто неизгладимое впечатление. В школе на уроках английского мы изучали историю Амелии Эрхарт, девушки-пилота. В тот момент у меня в голове появились мысли, что девушка действительно может быть успешной в этой профессии.

Преимущества в нерутинности, с другой стороны, в этом можно увидеть и минусы. Ты можешь работать в любое время суток, можешь попасть в экстренную ситуацию и при этом отвечать за жизнь большого количества людей. Поэтому пилот – это сверхответственный человек, не теряющий самообладание в разных ситуациях. Что касается научной базы, пилотом нельзя стать без знания физики, английского языка, электротехники и других дисциплин.