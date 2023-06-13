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О необоснованно высоких ценах на автозапчасти можно сообщить на короткий номер КГК

13 июня 2023 06:58
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Новости Беларуси. Завышение цен или продажа некачественной продукции. О таких фактах в отношении запчастей для автомобилей просит сообщить Комитет госконтроля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О необоснованно высоких ценах на автозапчасти можно сообщить на короткий номер КГК-1

Короткий номер телефона 191 по вопросам стоимости и качества предлагаемых к реализации автозапчастей открывается сегодня, 13 июня, и будет работать по 15 июня – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. После изучения сообщений информацию используют при проведении контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования, которые ввозят в страну и продают автозапчасти и компоненты для легковых машин.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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