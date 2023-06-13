О необоснованно высоких ценах на автозапчасти можно сообщить на короткий номер КГК

Короткий номер телефона 191 по вопросам стоимости и качества предлагаемых к реализации автозапчастей открывается сегодня, 13 июня, и будет работать по 15 июня – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. После изучения сообщений информацию используют при проведении контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования, которые ввозят в страну и продают автозапчасти и компоненты для легковых машин.