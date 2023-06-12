Татьяна Бранцевич о нуждах бизнеса: «Деньги практически никто сейчас не называет»

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, уже в конце программы я понимаю, но этот вопрос все равно останется риторическим. Подтолкнуть, чтобы создать фирму, компанию, еще что-то. На это нужны деньги. У всех ли они есть?
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас, тоже в начале программы говорили об этом, опять же, из регионов поступило предложение, от Могилевского облисполкома, о выделении так называемых траншей. Парламент этот вопрос прорабатывает. То есть деньги будут выделяться, в том числе (предполагается, это в работе находится) транши.
Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Сейчас мы встречались с бизнесом. И естественно, когда ты встречаешься тет-а-тет, задаешь вопрос: что нужно бизнесу для развития? Так вот, деньги практически никто сейчас не называет. Сейчас достаточно и программных каких-то продуктов, которые позволяют профинансировать проекты. Что сейчас бизнес говорит? Первое, на крупных предприятиях есть компетенции в части некого уникального оборудования. Мы хотим развиваться, но нам нужно только один раз попользоваться вот этим оборудованием, какое-то уникальное гальваническое…
Кирилл Казаков:
Чтобы не закупать за границей.
Татьяна Бранцевич:
Чтобы мы себе вот это оборудование не покупали, говорят, дайте нам возможность взаимодействия с крупным бизнесом, чтобы эти разовые какие-то заказы они нам выполняли. Второй момент – они говорят: хорошо в государстве работаем мы с имуществом. Со зданиями, сооружениями, вроде, навели порядок, Госкомимущество работает. Неиспользуемое имущество контролируем. Еще у крупных предприятий есть неиспользуемые станки. Так вот, создайте базу неиспользованного вот этого оборудования, которое вроде бы как не участвует в техпроцессе и законсервировано, а мы как малый бизнес готовы поучаствовать.
Кирилл Казаков:
Вот, в Воложинском районе коворкинг. Там площади. А если на эти площади станки!
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
На государственных предприятиях тоже есть площади, и там тоже может реализовываться бизнес, на тех же станках, только дайте разрешение.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
На самом деле, это не проблема – получить информацию. Проблема в том, за какую цену эти предприятия дают в аренду. Они накручивают!
Кирилл Казаков:
А вы говорите: деньги не нужны! Все равно в деньги упираемся.
Георгий Гриц:
Ограничить накладные расходы, ограничить какой-то суммой, десятком процентов, именно амортизацию этого оборудования. Эта проблема решится сразу.
Читайте также:
«Они банкротятся и начинают жаловаться». Насколько пострадает малый бизнес при законодательных новшествах?
Георгий Гриц: «Если человек укусил хлеба предпринимательства, его черта с два загонишь на чужие хлеба»
Почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Гриц назвал несколько факторов