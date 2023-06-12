Татьяна Бранцевич о нуждах бизнеса: «Деньги практически никто сейчас не называет»

Кирилл Казаков, СТВ: Смотрите, уже в конце программы я понимаю, но этот вопрос все равно останется риторическим. Подтолкнуть, чтобы создать фирму, компанию, еще что-то. На это нужны деньги. У всех ли они есть?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас, тоже в начале программы говорили об этом, опять же, из регионов поступило предложение, от Могилевского облисполкома, о выделении так называемых траншей. Парламент этот вопрос прорабатывает. То есть деньги будут выделяться, в том числе (предполагается, это в работе находится) транши.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Сейчас мы встречались с бизнесом. И естественно, когда ты встречаешься тет-а-тет, задаешь вопрос: что нужно бизнесу для развития? Так вот, деньги практически никто сейчас не называет. Сейчас достаточно и программных каких-то продуктов, которые позволяют профинансировать проекты. Что сейчас бизнес говорит? Первое, на крупных предприятиях есть компетенции в части некого уникального оборудования. Мы хотим развиваться, но нам нужно только один раз попользоваться вот этим оборудованием, какое-то уникальное гальваническое…

Кирилл Казаков:

Чтобы не закупать за границей.

Татьяна Бранцевич:

Чтобы мы себе вот это оборудование не покупали, говорят, дайте нам возможность взаимодействия с крупным бизнесом, чтобы эти разовые какие-то заказы они нам выполняли. Второй момент – они говорят: хорошо в государстве работаем мы с имуществом. Со зданиями, сооружениями, вроде, навели порядок, Госкомимущество работает. Неиспользуемое имущество контролируем. Еще у крупных предприятий есть неиспользуемые станки. Так вот, создайте базу неиспользованного вот этого оборудования, которое вроде бы как не участвует в техпроцессе и законсервировано, а мы как малый бизнес готовы поучаствовать.

Кирилл Казаков:

Вот, в Воложинском районе коворкинг. Там площади. А если на эти площади станки!