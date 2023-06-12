«Любая проблема видна на статистической информации». Как Минэкономики вычисляет недобросовестных бизнесменов?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Кирилл Казаков, СТВ:

Каким образом Министерство экономики выявляет людей, которые пытаются обмануть государство? Эта история была связана не только с тем, чтобы пополнить казну – сумма, которую нам сказал Георгий Васильевич, небольшая. Прежде всего мы возвращаемся к слову «справедливость». Как вы эту задачу решаете? Не только с ремесленниками, гиперболизируем до уровня атомной станции.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Любая проблема видна на статистической информации. Если ее на макроуровне анализировать и углубляться в денежные потоки по определенным группам бизнеса, то сразу видно. Например, если индивидуальный предприниматель, который занимается оптом, обороты уже идут миллионные – ты понимаешь, что здесь что-то не то, это уже давно не малый бизнес и не бизнес индивидуального предпринимательства. Естественно, если такие факты выявляются, данные передаются налоговой инспекции. Кирилл Казаков:

Сама наша правоохранительная система – они же тоже выступали с какими-то предложениями?