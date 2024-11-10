О личных счётах с раком и будущем белорусской фармакологии. Разговор с директором «Академфарма»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Юрий Микицкий. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как занесло в фармакологию? «У меня с раком свои собственные счеты». Юрий Микицкий о выборе профессии

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:

Это все звенья одной цепи. Я очень люблю биологию, поступил в медицинский институт в Минске. Закончил его в 1993 году. Тогда была уникальная специальность, мы были первым экспериментальным выпуском, которые были врачами универсальными, по сути, семейными врачами. В 1993 году сложное время было, тогда родилась моя старшая Божена, надо было кормить семью, дальше я ушел в бизнес. У меня очень тяжелая история, у меня на последнем курсе умерла мама от рака. У меня с раком с той поры свои собственные счеты. В медицину я пришел из-за отца, потому что отец рано погиб, когда мне было 13 лет, там тяжелая история. Я решил стать врачом, поступил в мединститут с третьего раза после армии. Я очень хорошо учился, мне очень нравилась медицина. Я любил то, что изучал. Я работал в 9-й больнице, подрабатывал студентом чуть ли не с первого курса. Санитаром, потом медбратом в гнойной хирургии. Я и сейчас могу аппендицит извлечь. Работал на минской бирже брокером. В общем, как говорится, помотало. Я занимался очень интересным проектом в Полоцке, когда почти закончил, меня нашли руководители кадрового подразделения в НАН и предложили заняться интересным проектом. Проект был бы очень успешным, но был ряд причин, его приостановили. После этого председатель президиума Академии наук предложил возглавить «Академфарм», зная, что у меня медобразование, что второе образование у меня – экономика международных отношений, я закончил Академию управления в 2003 году с отличием. Зная, что я менеджер с медицинской подготовкой, у меня есть в бэкграунде несколько хороших проектов, неплохая репутация. И вот уже пятый год я руковожу «Академфармом». «Коллектив – двигающая сила. Мы не жалеем денег на обучение»

Юрий Микицкий:

Спасибо коллективу, это они двигающая сила, молодые. Средний возраст работающих в «Академфарме» – 34 года. Штат – 170 человек. Научная часть, мы же относимся к НАН, – 42 человека. Это люди, которые смотрят на новые препараты. Молодые, нахальные, дерзкие, в тренде, никому не верят, критическое мышление и абсолютно свободный полет мысли. Это самый дорогой наш отдел. Мы не жалеем денег на обучение. Обучаются везде, где только могут. Где только можешь, там и бери, учи, покупай. Семинары, мы приглашаем коучей. О новых технологиях в фармакологии

Александр Осенко:

Где сейчас абсолютно новые технологии? Какой рынок вы считаете интересным для себя: Восток, Запад? Юрий Микицкий:

На Востоке сильна традиционная медицина, на Западе – технологические решения. Я считаю, что на сегодняшний момент нет технически, технологически нерешаемых вопросов. Вопрос бюджета. Если у тебя есть 100 миллионов долларов, ты решишь задачу на 100 миллионов. Есть миллиард, ты решишь задачу на миллиард. Если у тебя нет миллиарда, можно договориться с тем, у кого есть, решить задачу на сотни, на десятки миллиардов. О коронавирусе и биологическом оружии Александр Осенко:

А вам не кажется, что эта вся история с ковидом, это все, как многие говорят, заговор «Биг фарма»?

Юрий Микицкий:

Я скажу так, если следовать этой логике, то эпидемия чумы в Средневековье – тоже чья-то история. Эпидемия испанки, гриппа в начале этого века – тоже история. Александр Осенко:

Но тогда не было биологического оружия. Юрий Микицкий:

Биологическое оружие было всегда... Биологическое оружие было у колонизаторов, которые забрасывали индейцам одеяло с оспой. Александр Осенко:

Но они же оспу не производили в лаборатории? Юрий Микицкий:

Они знали, где брать очаги и прочее. Александр Осенко:

Но барьер же был преодолен, летучая мышь и человек. Юрий Микицкий:

Скажу так, мы все время мутируем. Мы все мутируем. Все живые формы мутируют. И выживает, условно говоря, сильнейший, кто научился размножаться. То, что сейчас ведутся испытания, работа над вирусом, есть такая фишка, как взять простой вирус, сделать его патогенным, потом придумать разработать против него вакцину, показать, что мы полностью владеем... Вот это и есть часть биотехнологий, которыми занимается ряд институтов для того, чтобы иметь инструментарий на случай возникновения новых угроз или вызовов мировых. «Академфарм» – очень открытое предприятие»

Юрий Микицкий:

Мы пытаемся выйти за формат такого сложившегося консервативного фармпредприятия, завода, на котором небожители делают таблетки под покровом какого-то таинства. Мы очень открытое предприятие, зайдите к нам на сайт, мы много приглашаем себе экскурсий. Мы показываем, потому что лучшая степень доверия – это когда люди знают, видят, как это делается. Признание – это премия качества правительства Беларуси в прошлом году. Александр Осенко:

А вот эти стандарты, сертификаты международные, европейский GMP? Юрий Микицкий:

Европейский GMP – это наша задача на будущее. Мы много ездим на выставки, когда нас спрашивают, все круто, отличная упаковка, мы знаем о вас. Вся большая фарма – это маленький клуб, они все друг друга знают. Если к нам приезжал доктор Хамид, то эти ребята, видимо, достойны его интереса. Доктор Хамид предоставил «Академфарму» 1 миллион долларов. На этот миллион долларов мы купили уже то оборудование, которое мы планируем поставить в нашем новом строящемся центре. «Вся фарма – это очень большой бизнес»