О лауреатах премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»: о протоиерее Игоре Коростелеве и руководителе мастерских Марине Кравцовой

Новости Беларуси. Честность, душевность и духовность — этими качествами всегда славились белорусы. Премии «За духовное возрождение» по итогам 2014 года получат пять авторских и трудовых коллективов. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Среди лауреатов этой высокой награды герои следующего сюжета — настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске протоиерей Игорь Коростелёв и доцент Белорусского педагогического университета Марина Кравцова. Их усилиями созданы мастерские для социализации людей с тяжелыми заболеваниями.

Традиционный «привет» от отца Игоря положил начало рабочего дня.

По образованию архитектор, по призванию духовный наставник настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Игорь Коростелёв уже более 25 лет дает возможность реализоваться людям с тяжелыми заболеваниями.

Вспоминает, как когда-то боялся начинать в Республиканском центре психического здоровья, но искренняя любовь и настоящие чудеса подсказали, что непростое дело — дело всей его жизни.

Игорь Коростелев, настоятель религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Когда я крестил весь интернат, в том числе отделение буйнопомешанных, боялись, не хотели меня пускать, но получилось поразительное — не было ни припадков, ничего. Когда мы там побывали, мне захотелось там бывать чаще.

Тогда у отца Игоря зародилась идея создания такой обители, где особенные люди будут чувствовать себя особенно нужными.

Первые мастерские — типографского и швейного мастерства — открылись в 1997 году на базе прихода храма иконы Божией Матери. В группе было всего 7 человек.

Игорь Коростелев, настоятель религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Когда задумывали мы генеральный план и план всего этого комплекса, моя мечта была, чтобы здесь было отдельное здание, где должна была проводиться социальная работа.

Сейчас в 9 мастерских работают 90 человек, что называется, от мала до велика — старшему сотруднику 54, а младшему — всего 18.

Алексей Цызов, сотрудник учебно-производственных мастерских религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Работа здесь очень интересная. Я пришел сюда в 2008 году, думал, что моя мечта сбудется. Так и есть — моя мечта сбылась.

Татьяна Биндюк, сотрудник учебно-производственных мастерских религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Мне нравится делать свою работу.

Частичку души этим людям ежедневно дарит и руководитель мастерских Марина Кравцова.

Здесь ее считают самым близким другом.

Марина Кравцова, руководитель учебно-производственных мастерских религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Долго проработав с этими людьми, начинаешь задаваться вопросом: кто кому больше нужен. В данном случае мы пришли к выводу о том, что нам эти люди нужны больше, чем мы им.

А в свободное от работы время желающие могут позаниматься музыкой. Хористы заявляют о себе в голос на праздничных концертах. И совсем скоро планируют попробовать себя в конкурсах духовной музыки.

Анастасия Винчо, СТВ:

Резные деревянные игрушки, развивающие пособия, мозаики, сумки и самотканые полотенца. Невероятно, но все это своими руками делают воспитанники мастерских скорбящинского прихода. Наперекор болезни эти люди не уступают в мастерстве, профессионализме и трудоспособности своим сверстникам.

Премия Президента Беларуси «За духовное возрождение» и для протоиерея Игоря Коростелева, и для руководителя мастерских Марины Кравцовой значимое подтверждение того, что искренность и самоотдача достойны самой высокой награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.