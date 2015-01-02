Потерянная в могилевском торговом центре крупная сумма денег вернулась законному владельцу

Новости Беларуси. Счастливая случайность, честность, плюс система видеонаблюдения. Из этого уравнения невозможно выбросить ни одного слагаемого. Благодаря именно такому удачному стечению обстоятельств, покупатель одного из могилевских торговых центров смог получить обратно потерянную крупную сумму денег — 3 тысячи 300 долларов США.

Ирина Недобоева, СТВ:

В этом отделе торгового центра бесхозный пакет пролежал не меньше 15 минут. Пока его не обнаружил один из продавцов. О том, что внутри прозрачного пакета находятся деньги, сомнений не было.

Периметр своего отдела продавец Павел Иванов обходит регулярно. На очередном круге в глаза бросился сверток на полу.

Попытка найти хозяина самостоятельно оказалась неудачной. Тогда за помощью продавец обратился в службу безопасности торгового центра. Отмотав запись камер видеонаблюдения, охранники быстро обнаружили горе-покупателя. Вот он идет по отделу, вот выпадает пакет с деньгами и он уходит.

Сергей Драчев, охранник торгового центра:

Вернули, быстренько установили лицо. И человеку приятно, и нам.

Скромничает ничуть не меньше и продавец Павел, который нашел пакет с деньгами.

Павел Иванов, продавец торгового центра:

Я бы хотел, чтобы, если бы я забыл деньги, мне их тоже вернули. Потому свой поступок считаю рядовым. Если бы каждый так поступал, было бы намного лучше.

Пока в торговом центре вовсю кипела работа по поиску хозяина потерянных денег, виновник сумбура преспокойно изучал ассортимент товаров в соседних отделах.

Алексей Киктенко даже опомниться не успел о пропаже ценного пакета, как его вернули.

Алексей Киктенко:

Холодным потом ошарашило. Сказали, что нашел продавец Иванов. Поступил по-человечески. Написал благодарность, лично поблагодарил Павла. Меня очень радует, что на моей родине довольно много честных и нормальных людей.

Меж тем, благодаря видеонаблюдению в торговом центре уже не раз возвращали потерянные вещи законным владельцам. Люди, признаются продавцы, неподдельно удивляются такой порядочности.

Не меньше пользы видеонаблюдение приносит и в других общественных местах. Будь то спальный район или метро. Может кого-то и смущает такое пристальное внимание, но оно, как показывает практика, с лихвой компенсируется в итоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома:

С одной стороны, они позволяют онлайн (например, в магазине) наблюдать за происходящим. С другой стороны, они позволяют отмотать время назад и посмотреть, как было на самом деле. Найти настоящего владельца имущества, найти злоумышленника, который посягнул на чужое имущество. Составить наиболее объективную картину произошедшего.

К слову, такие положительные результаты от наличия системы видеонаблюдения подталкивают на ее расширение.

Так, уже в 2015 году в одной только Могилевской области еще появятся более тысячи камер видеонаблюдения.