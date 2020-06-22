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О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?

22 июня 2020 14:16
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

1951 год, объявлен общесоюзный конкурс на создание монумента Победы. Вернувшийся в Минск Георгий Заборский отправляет в Москву свой эскиз.

О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?-1

Первый тур – победа Заборского и его соавтора Владимира Короля. Тишина, именитый архитектор из Москвы работу не комментирует. Второй тур – снова побеждает монумент с орденом Победы наверху и тематическими барельефами. Мечта Заборского начинает исполняться.

О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?-4

Место для обелиска нашли практически сразу. Круглая площадь в центре Минска – живописный пейзаж, близость к основным партийным здания в районе Октябрьской (тогда Центральной площади).

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Позже на обрамляющих площадь домах появятся надписи о подвиге советского народа, а сама площадь немного изменит форму. А старожилы-архитекторы и XIX веке будут называть площадку вокруг обелиска Победы Круглой площадью.

О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?-7

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации:
То, что он неповторимый, так это ясно. Потому что он с национальной символикой. Лучшие силы, лучшие белорусские скульпторы принимали участие в создании этих барельефов. Это и Азгур, и Глебов, и Селиханов, и Бембель. Они создавали это величие белорусского народа.

А ещё факт такой, к сожалению, неосуществленный, о котором рассказывал Георгий Владимирович. Он очень сожалел, что это не удалось. Он считал, что здесь необходим симбиоз художника, скульптора, архитектора и белорусских поэтов, писателей при создании этого монумента. И он хотел, чтобы по бокам обелиска были выбиты слова из стихотворений белорусских поэтов.

О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?-10

О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?-12

1956 год, становление Минска завершилось. Город вернулся и смог позволить себе больше не думать о войне, а задуматься о том, как строить будущее.

# Великая Отечественная война # общество # Георгий Заборский # Галина Шостак # Фотофакт

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