О чём сожалел архитектор Георгий Заборский при создании монумента Победы?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. 1951 год, объявлен общесоюзный конкурс на создание монумента Победы. Вернувшийся в Минск Георгий Заборский отправляет в Москву свой эскиз.

Первый тур – победа Заборского и его соавтора Владимира Короля. Тишина, именитый архитектор из Москвы работу не комментирует. Второй тур – снова побеждает монумент с орденом Победы наверху и тематическими барельефами. Мечта Заборского начинает исполняться.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации:

То, что он неповторимый, так это ясно. Потому что он с национальной символикой. Лучшие силы, лучшие белорусские скульпторы принимали участие в создании этих барельефов. Это и Азгур, и Глебов, и Селиханов, и Бембель. Они создавали это величие белорусского народа. А ещё факт такой, к сожалению, неосуществленный, о котором рассказывал Георгий Владимирович. Он очень сожалел, что это не удалось. Он считал, что здесь необходим симбиоз художника, скульптора, архитектора и белорусских поэтов, писателей при создании этого монумента. И он хотел, чтобы по бокам обелиска были выбиты слова из стихотворений белорусских поэтов.