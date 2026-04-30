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Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы

30 апреля 2026 11:45
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Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы. В Беларуси завершается отправка новобранцев в подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы-2

Из военного комиссариата Минской области очередная группа отправилась в воинские части. Помимо физических показателей и психологического состояния при отборе призывников учитывали и их гражданские специальности. Водители, инженеры, специалисты информационных технологий, повара смогут применить свои навыки при прохождении службы в подразделениях границы.

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы-4

Павел Базанов, старший группы отбора по Минской области:
Сегодня из военного комиссариата Минской области ребята отправляются для прохождения службы в органах пограничной службы. Где пройдут курс начальной военной подготовки, примут военную присягу. Для них будут созданы все необходимые условия. Ребята будут достойно охранять государственную границу Республики Беларусь.

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы-6

Кирилл Сафин, призывник:
Поступаю на службу пограничником. У меня друг служит тоже пограничником. Рассказывал, что служба тяжелая, но интересная. Надеюсь, я не подведу и через полтора года вернусь с гордостью.

В конце мая новобранцы весеннего призыва примут военную присягу и продолжат подготовку к предстоящему выполнению задач по охране государственной границы.

# Белорусская армия # Армия Беларуси # пограничники

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