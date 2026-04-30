Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы. В Беларуси завершается отправка новобранцев в подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из военного комиссариата Минской области очередная группа отправилась в воинские части. Помимо физических показателей и психологического состояния при отборе призывников учитывали и их гражданские специальности. Водители, инженеры, специалисты информационных технологий, повара смогут применить свои навыки при прохождении службы в подразделениях границы.

Павел Базанов, старший группы отбора по Минской области: Сегодня из военного комиссариата Минской области ребята отправляются для прохождения службы в органах пограничной службы. Где пройдут курс начальной военной подготовки, примут военную присягу. Для них будут созданы все необходимые условия. Ребята будут достойно охранять государственную границу Республики Беларусь.

Кирилл Сафин, призывник:

Поступаю на службу пограничником. У меня друг служит тоже пограничником. Рассказывал, что служба тяжелая, но интересная. Надеюсь, я не подведу и через полтора года вернусь с гордостью.

В конце мая новобранцы весеннего призыва примут военную присягу и продолжат подготовку к предстоящему выполнению задач по охране государственной границы.