«Поставский гарнизон» реконструирует боевые действия военных лет – побывали на сражении

Алина Трус, корреспондент:

Здесь буквально воссоздают историю на глазах у зрителей. Через несколько секунд начнется реконструкция боя. И все настолько реально, что не отличить от настоящего сражения. Такого не увидите даже в кино.

Так самоотверженно партизаны боролись за мирное небо. Поставы, 1941 год. Действовать приходится быстро и организованно. На поле битвы каждая ошибка – цена жизни. Белорусы ни на секунду не сдавались. Они оказывали жесткое сопротивление оккупантам.