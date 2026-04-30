«Поставский гарнизон» реконструирует боевые действия военных лет – побывали на сражении

Алина Трус, корреспондент:
Здесь буквально воссоздают историю на глазах у зрителей. Через несколько секунд начнется реконструкция боя. И все настолько реально, что не отличить от настоящего сражения. Такого не увидите даже в кино.
Так самоотверженно партизаны боролись за мирное небо. Поставы, 1941 год. Действовать приходится быстро и организованно. На поле битвы каждая ошибка – цена жизни. Белорусы ни на секунду не сдавались. Они оказывали жесткое сопротивление оккупантам.
Александр Кузнецов, краевед, волонтер клуба реконструкторов «Поставский гарнизон»:
Подрывались железнодорожные рельсы, уничтожались гарнизоны. И когда Красная армия начала освобождать территорию Витебской области, ее западную часть, это Глубокский, Поставский, Миорский район, то партизаны оказали существенную помощь. Например, бригада имени Рокоссовского вместе с нашими частями освободили городской поселок Дуниловичи, сегодня это агрогородок нашего района.
Любители истории напоминают о событиях минувшего столетия. «Поставский гарнизон» уже не первый год реконструирует боевые действия военных лет. Главная цель – сохранить историческую память и напомнить о героизме белорусского народа.
Подробности в видео.