Кто такие электоральные волонтеры и чем занимались на выборах – рассказал первый секретарь райкома БРСМ

Страна выбрала своего Президента. На избирательных участках царила особая атмосфера открытости процесса, значимости события и единения белорусов ради будущего страны. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о том, как готовились к этим выборам.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Возвращаясь к теме молодежи на выборах, расскажите, пожалуйста, кто такие электоральные волонтеры, за какой помощью к ним можно обратиться и как узнать своих на участке?

Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ:

Электоральные волонтеры – это ребята, которые находятся непосредственно на участке и готовы оказать всяческую помощь пожилым людям, молодым ребятам, просто указать, где можно проголосовать, где-то подвести к этому избирательному участку. То есть оказать всякую помощь, а также оказать помощь в любой внештатной ситуации. Узнать их очень просто. У них есть фирменный единый бейдж на всю страну, по которому их можно узнать. А также фирменная атрибутика БРСМ, волонтерских отрядов БРСМ «Доброе сердце». Их точно не пропустишь и к ним всегда можно обратиться.