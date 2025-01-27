Кто такие электоральные волонтеры и чем занимались на выборах – рассказал первый секретарь райкома БРСМ

Страна выбрала своего Президента. На избирательных участках царила особая атмосфера открытости процесса, значимости события и единения белорусов ради будущего страны. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о том, как готовились к этим выборам.
Страна выбрала своего Президента. На избирательных участках царила особая атмосфера открытости процесса, значимости события и единения белорусов ради будущего страны. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о том, как готовились к этим выборам.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Возвращаясь к теме молодежи на выборах, расскажите, пожалуйста, кто такие электоральные волонтеры, за какой помощью к ним можно обратиться и как узнать своих на участке?
Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ:
Электоральные волонтеры – это ребята, которые находятся непосредственно на участке и готовы оказать всяческую помощь пожилым людям, молодым ребятам, просто указать, где можно проголосовать, где-то подвести к этому избирательному участку. То есть оказать всякую помощь, а также оказать помощь в любой внештатной ситуации. Узнать их очень просто. У них есть фирменный единый бейдж на всю страну, по которому их можно узнать. А также фирменная атрибутика БРСМ, волонтерских отрядов БРСМ «Доброе сердце». Их точно не пропустишь и к ним всегда можно обратиться.
Екатерина Забенько:
Скажите, это добровольцы? Можно их таковыми назвать? Как вообще формировался этот пул?
Алексей Пикус:
Знаете, да, это действительно добровольцы. Мы не искали этих людей. Эти люди приходили, мы просто, грубо говоря, бросили клич: кто готов оказать помощь. И получилось так, что нам их пришлось перераспределять, потому что их было действительно очень много, проходили определенные отборы, учебы. Ребят учили работать в различных нестандартных ситуациях, учили работать с людьми. И действительно, чтобы они могли оказать всяческую помощь, даже первую помощь при различных внештатных ситуациях. Какие-то медицинские случаи. Мы работали с Красным Крестом, который нам объяснил, как работать в различных внештатных ситуациях. То есть, по сути, это полностью подготовленные люди, которые готовы оказать содействие избирательной комиссии, нашим правоохранительным органам и, в принципе, сделать этот день еще более праздничным.
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