В Витебске открыли первый в Беларуси музей шоколада

Новости Беларуси. Все в шоколаде: елки, картины и даже топор. В Витебске появился первый в Беларуси музей шоколада. Все экспонаты сделаны из отечественного лакомства – это разнообразные фигуры, выполненные в разных техниках, а также картины, нарисованные шоколадом по шоколаду. Такой необычной техникой владеют только две художницы в республике, и обе живут в Витебске. В сладкой стране, побывать в которой в детстве мечтал каждый, оказалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Из таких мелких кружочков впоследствии и рождаются настоящие произведения искусства. Автомобили, египетские пирамиды, царская корона – все сделано исключительно из белорусского шоколада, причем руками наших кондитеров и художников. Например, над этой елкой колдовали учащиеся витебского лицея.

Надежда Борякина, учащаяся Витебского государственного политехнического профессионального лицея:

Это многоярусная елка. Мы ее делали с учащимися и руководителями. Она состоит из 15 килограммов. Много украшений и много труда.

Анастасия Бут, СТВ:

Сладкоежками по праву можно считать французов. Только в рождественские дни они съедают 36 тысяч тонн шоколада, что в 4 раза превышает вес Эйфелевой башни. Такие интересные факты можно увидеть на информационных табличках. Они, кстати, тоже сделаны из шоколада.

Сегодня, конечно, главная тема экспозиции первого и пока единственного в Беларуси музея шоколада - Рождество и Новый год. Но не менее почетное место и у картин. Техникой рисования шоколадом по шоколаду в нашей стране владеют только 2 художницы. И обе витебчанки.

Татьяна Голубева, художник по шоколаду:

Техника уникальная. Потому что шоколадом по шоколаду нарисовать не так уж легко. Потому что нужно, чтобы шоколад был все время одной и той же температуры. Чтобы можно было сделать нужный мазок. Иначе потом он застынет, и уже мы можем не успеть сделать то, что хотели.

Витебский музей шоколада – это не просто выставка, но и возможность презентовать сладкие произведения искусства белорусских мастеров.

Любовь Иванова, директор музея шоколада:

Идея музея шоколада возникла, наверное, давным-давно. Потому что я очень люблю шоколад. И особенно наш белорусский. Но ведь шоколад – это не только вкус, который во рту. Это не только ощущение на руках этого шоколада. Не только аромат. Это еще красивые, замечательные произведения искусства.

Попробовать в музее сладкие экспонаты, увы, нельзя. Чтобы посетители не съели произведения искусства, им выдают на входе шоколад.