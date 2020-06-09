Анатолий Линевич на приёме граждан в Лиозно: обращаются люди со всей области. Мы даём поручения, часть вопросов берётся на контроль

Так, помощника главы государства по Витебской области 9 июня ждали в Лиозно. Одни местные жители пришли лично пообщаться, другие предпочли задать свои вопросы по телефону.

Больше 300 километров 9 июня преодолел Юрий Сулим. Директор частного предприятия под Гомелем филиал намерен открыть в Орше. В городе на Днепре собираются перерабатывать фильтры от станков, автомобилей, поездов. Почему Орша? Именно здесь действуют беспрецедентные правовые и налоговые условия для ведения бизнеса, предусмотренные 506-м Указом Президента. Такие преференции весьма привлекательны для инвесторов. Но вопрос сегодня не в этом.

Юрий Сулим, директор частного предприятия по переработке отходов:

Ранее уже осуществили два инвестиционных проекта: один – на 101 %, второй – на 178 %. Денежные средства, которые мы брали в Банке развития, были возвращены полностью. На сегодняшний день мы хотим взять из инновационного фонда страны для развития этого проекта денежные средства и осуществить его на 100 % для жизни и здоровья людей, для экономики страны, для развития региона.

Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

Параллельно с личным приемом – прямая телефонная линия. Более 20 звонков. Вопросы самые разные – от невозможности отправить детей на оздоровление до строительства дорог, жилья, судебных разбирательств.