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«Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам

06 декабря 2020 19:07
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Новости Беларуси. Областные штабы по борьбе с COVID-19 показали свою эффективность еще весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам-1

Но, в отличие от первой волны, необходимости собираться на мозговой штурм ежедневно уже нет. Зато есть все необходимое, чтобы бороться за здоровье пациентов. Это хоть и обнадеживает, но не означает, что можно расслабиться. Касается не только медиков.

«Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам-4

Дмитрий Синкевич, главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Нужно помочь всем нам, прислушаться к элементарным вещам. Соблюдать респираторный этикет, социальное дистанцирование, поберечь своих близких, если они относятся к группе риска.

«Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам-7

Пусть отношение к COVID изменилось, сам вирус остался прежним. Он все еще ставит под угрозу сохранность жизни людей, которые в надежде на медиков пренебрегают заботой о себе. А зря.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Синкевич # Фотофакт

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