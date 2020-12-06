«Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам

Новости Беларуси. Областные штабы по борьбе с COVID-19 показали свою эффективность еще весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но, в отличие от первой волны, необходимости собираться на мозговой штурм ежедневно уже нет. Зато есть все необходимое, чтобы бороться за здоровье пациентов. Это хоть и обнадеживает, но не означает, что можно расслабиться. Касается не только медиков.

Дмитрий Синкевич, главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Нужно помочь всем нам, прислушаться к элементарным вещам. Соблюдать респираторный этикет, социальное дистанцирование, поберечь своих близких, если они относятся к группе риска.