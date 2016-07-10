Нужно ли для работы по совместительству разрешение с места основной?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 телефонных обращений. По наиболее острым и интересным журналисты снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам.

Вопрос:

Недавно мне предложили устроиться на работу по совместительству. Но я бы не хотел, чтобы об этом знал мой начальник по основному месту работы. Обязан ли я ставить нанимателя в известность об этом?

Елена Мойсейчик, юрист:

Для работы по совместительству согласие нанимателя по месту основной работы не требуется. Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена обязанность работника ставить нанимателя по месту основной работы в известность о том, что он устраивается на другую работу по совместительству