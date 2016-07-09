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«Иногда людям надо просто выговориться»: в Ивацевичском райисполкоме 9 июля проводят «горячую» линию

09 июля 2016 11:47
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Новости Беларуси. Решение проблемы – с помощью одного звонка. Практика субботних прямых линий продолжается, несмотря на резко сократившееся число обращений.

Диалог представителей власти с населением налажен в каждом исполкоме. Благодаря этому решены десятки вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других сферах.

На  связь с населением сегодня вышли и в Ивацевичах. За 3 часа в райисполком поступило всего несколько обращений, причем консультативного характера, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

Александр Грицук, первый заместитель председателя Ивацевичского райисполкома:
Где-то людям надо, откровенно говоря, выговориться, поделиться своей бедой. Но, я считаю, наша задача, как чиновников, выслушать одно, но все-таки помочь, потому что обращаются люди  с серьезными проблемами, которые на месте решить не могут. И львиная доля вопросов может решиться на уровне района без обращения в вышестоящие инстанции.

Волнуют людей вопросы самые разные. Например, в семье 90-летнего ветерана труда впервые столкнулись  с проблемой обеспечения дровами.

Руководство местного завода наотрез отказалось везти их в деревню. Хотя расстояние небольшое -  всего-то 8 километров. Вопрос в два счета решился после звонка  на прямую линию райисполкома.

Василий Хованский, житель деревни Сеньковичи:
Я нашел номер прямой линии. Позвонили. Оттуда нам ответили, что вопрос этот будет решаться. И вот через три дня нам привезли дрова

# Прием граждан # общество

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