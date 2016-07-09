Приехать на праздник с комфортом: дополнительные поезда пустили в Александрию 9 и 10 июля

Новости Беларуси. Попасть на праздник в Александрию не составляет труда. Назначены дополнительные поезда. Они будут курсировать из Могилева и Орши 9 и 10 июля, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

Сергей Мацкевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Дополнительные поезда будут курсировать, начиная со второй половины дня, как с Орши, так и из Александрии. Назначены дополнительные поезда по возврату пассажиров домой. Стоимость проезда от Могилева до Александрии составляет 82 копейки. Стоимость проезда от Орши до Александрии составляет 53 копейки. По опыту прошлых лет данные поезда востребованы населением

Также увеличат количество поездов и в Витебском направлении. Уже по традиции к фестивалю искусств «Славянский Базар» начнет курсировать специальный межрегиональный рейс из Минска.

Его запустят с 12 июля. Вагоны составов оформят в стиле «Славянского базара», а форму проводников украсят васильки.