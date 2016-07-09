Прямой эфир

Приехать на праздник с комфортом: дополнительные поезда пустили в Александрию 9 и 10 июля

09 июля 2016 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Попасть на праздник в Александрию не составляет труда.  Назначены дополнительные поезда. Они будут курсировать из Могилева и Орши 9 и 10 июля, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

Сергей Мацкевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Дополнительные поезда будут курсировать, начиная со второй половины дня, как с Орши, так и из Александрии. Назначены дополнительные поезда по возврату пассажиров домой. Стоимость проезда от Могилева до Александрии составляет 82 копейки. Стоимость проезда от Орши до Александрии составляет 53 копейки. По опыту прошлых лет данные поезда востребованы населением

Также увеличат количество поездов и в Витебском направлении. Уже по традиции к фестивалю искусств «Славянский Базар» начнет курсировать специальный межрегиональный рейс из Минска.

Его запустят с 12 июля. Вагоны составов оформят в стиле «Славянского базара», а форму проводников украсят васильки.

# общество # Сергей Мацкевич # Белорусская железная дорога

Другие новости рубрики

Все новости
На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска
08 июля 2016 17:58

На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска

Тренеры по шахматам и 3D-технологии: на какие новые специальности набирают белорусские ВУЗы
08 июля 2016 17:17

Тренеры по шахматам и 3D-технологии: на какие новые специальности набирают белорусские ВУЗы

Волонтерский проект «Дети столицы» стартовал в Минске
08 июля 2016 15:24

Волонтерский проект «Дети столицы» стартовал в Минске