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На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска

08 июля 2016 17:58
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Новости Беларуси. Усиленные меры безопасности предприняты по всей Польше и на границах с сопредельными государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для путешествующих это означает дополнительные досмотры на дорогах и в пунктах пропуска, что, безусловно, сказывается на скорости передвижения.

Водители:
Заметно, что усилились меры - прохождение границы стало сложнее намного. Так скажем, что очереди особо нет на въезд в терминал польский. Но внутри терминала очереди именно на оформление к таможенникам большая

Проводят досмотр, говорят открывать тент и проверяют товар. Раньше так не было, так углублённо и много. Только сейчас так много машин проверяют.

# общество # Выезд за границу

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