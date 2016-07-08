На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска

Новости Беларуси. Усиленные меры безопасности предприняты по всей Польше и на границах с сопредельными государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для путешествующих это означает дополнительные досмотры на дорогах и в пунктах пропуска, что, безусловно, сказывается на скорости передвижения.

Водители:

Заметно, что усилились меры - прохождение границы стало сложнее намного. Так скажем, что очереди особо нет на въезд в терминал польский. Но внутри терминала очереди именно на оформление к таможенникам большая

Проводят досмотр, говорят открывать тент и проверяют товар. Раньше так не было, так углублённо и много. Только сейчас так много машин проверяют.