Робот-сортировщик и умный беспилотник: как в Минске проходит финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Праздник молодежной науки. В Минске 11 апреля стартовал финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право стать реализованным проектом и успешным стартапом борются 119 авторских разработок. Победителей назовут в 16-ти номинациях в трех возрастных группах.

Робототехника – пока только хобби для девятиклассника Ильи. На конкурсе он представляет свою разработку – робота-сортировщика. Потенциально, такой помощник может пригодиться на складах, для перевозки и разбора товара.

Илья Маркевич, учащийся средней школы № 69:

Также его можно использовать как прототип для робота-мусоровоза, который будет двигаться по заданному маршруту города и сортировать контейнеры с мусором.

«Информационно-коммуникационные технологии» – самая популярная номинация конкурса. Только по ней в финал отобрали более 20 разработок.

Сергей Енин, эксперт Совета Парка высоких технологий:

Появляется очень много разнообразных шансов для молодежи. Если раньше, допустим, требовалось 5-10 лет пока стартап вырастал до так называемого «единорога», то есть стоимость компании более 1 миллиарда долларов, то сейчас это время сократилось до 2-3 лет.

Спасение утопающего – дело рук оператора дрона. Не исключено, что новая трактовка старой пословицы скоро станет реальностью. Кроме сброса спасательного оборудования, беспилотник умеет находить браконьеров. Разработкой уже заинтересовались МЧС и ОСВОД.

Андрей Олешко, студент БГУИР:

Время полета мы довели до 45 минут, дальность – больше 10 км. И переносимый груз больше 3 кг. То есть ближайшие аналоги будут стоить раза в 4-5 больше.

Особенность конкурса в 2018 году – появление двух новых номинаций: «Инклюзивное пространство» и «Информационные технологии для людей с инвалидностью». Более того, впервые на общих основаниях свои разработки представили люди с ограниченными возможностями.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Мы сегодня видим здесь действительно талантливую, креативную молодежь. И если мы сегодня говорим об информатизации общества, о том, что нам необходимо идти по этому пути и мы по нему идем, то, конечно, ставка всегда на молодежь.