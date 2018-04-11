Священник-ютюбер: «Хороший хейтер – большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать»

От значения слов «православная медицина» до рассказа о том, сколько же зарабатывают в церкви. Священник Александр Кухта своим блогом хочет доказать, что церковь – это не так скучно, как принято думать.

В коротких роликах Александр проводит настоящий церковный ликбез с помощью юмора и языка Интернета. Но самая важная цель – рассказать о своём зрителе.

Александр Кухта, блоггер, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви:

Я проснулся утром, проспал первую пару. Опоздал на вторую. Потом, я не знаю, весь день со своими одногруппниками обсуждал последний матч по «Доте», потом пошёл в «Макдаке» посидел. Пообщался с девушкой, сходил с ней в кино. Вечером попил пива с друзьями, полночи тусанул, позалипал в комп, лёг спать. Вопрос: что я делаю не так, с точки зрения церкви?

Несмотря на внешнюю простоту исполнения, каждый ролик требует более 20 часов работы.

Причём, практически весь процесс на плечах самого блоггера: и сценарий, и съёмка, и оформление, и монтаж. Но к тексту он относится особенно тщательно: даже создал собственную фокус-группу независимых экспертов.

Александр Кухта:

У меня в голове появляется идея какая-то. Я её переношу на бумагу, обычно бывает очень сложно, очень долго, очень нудно. И рассылаю всем участникам этой фокус-группы. Там есть и священники, и парочка атеистов. То есть, это не просто школьники-атеисты, которые начитались паблика «Атеист». Последовательные атеисты – ребята, которые знают, что такое атеизм, и прекрасно в нём ориентируются. Это и девочка-протестантка, и всякие разные люди. Хороший хейтер – это большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать. Потому что хороший хейтер, который с каким-то подсмыслом, с каким-то двойным дном поддевает тебя и то, что ты говоришь, – он на вес золота. Он порождает лавину комментов. YouTube смотрит – ух ты, много комментов, значит, нужно поднять этот ролик в раздаче и показать ещё большему количеству народа. Невероятно, но факт: самые неприятные слова в свой адрес в Интернете Александр получал с аккаунтов других служителей церкви.

Но на негативную реакцию всегда найдётся позитивная. В случае такого необычного блога, успешность выражается не только в количестве подписчиков и лайков. Александр Кухта:

Это комментарии, когда человек пишет чётко свою религиозную, конфессиональную принадлежность – например, я – агностик, я – атеист, я – католик, и пишет: «Мне нравятся твои ролики». Например: «Привет, я – атеист, но мне нравится то, что ты делаешь, мне нравится смотреть, потому что ты открываешь для меня, вообще, новый мир, о котором я ничего раньше не знал и не подозревал, что он может быть таким интересным». Это – самое ценное. У отца Александра отсутствуют конкуренты, а его самого даже узнают на улицах. Казалось бы, вот она – заслуженная популярность.