Прямой эфир

«Нужна проверенная информация из достоверных источников». Что Лариса Гринько думает о блогерах

17 марта 2020 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда я учился на журфаке и поступал, самым популярным направлением было телевидение и радио. Сегодня там недобор, практически в два раза меньше от заявленного числа набираемых студентов. Но на веб-журналистику, Интернет, напротив, очень большие конкурсы. Как Вы считаете, блогер  – это журналист? Потому что многие блогеры называют себя журналистами. И какова роль социальных медиа в современном информационном пространстве?

«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

«Нужна проверенная информация из достоверных источников». Что Лариса Гринько думает о блогерах-1

Лариса Гринько, телеведущая:
Если брать понятие «журналисты» – это что? Это сбор, обработка и представление информации. То в каком-то формальном отношении блогер, наверное, тоже является журналистом, потому что он, действительно, собирает информацию, обрабатывает, редактирует и выдаёт её в эфир. Это тоже из категории профессии журналистской. Но сейчас так их много появилось: и блоги, и влоги, и Бог знает что.

Но если смотреть мировую тенденцию, то солидные издания завоёвыввают всё больше популярность и признание. Почему? Потому что люди хотят проверенной, точной информации. А не то, что вот эти постоянные фейк-новости. Они вводят людей в какое-то смущение. И мне думается, что люди просто устали. Нужна проверенная информация из достоверных источников. А это под силу только серьёзным СМИ.

Было такое время, что когда появилось телевидение, говорили, что радио умрёт. И вот эта проводная сетка осталась только в деревнях. И казалось, это отстойный такой фактор, который больше пропаганда, нежели информация. Но радио живёт. Посмотрите, сколько FM-станций. Возможность посмотреть кино в Интернете, но кинотеатры, по-прежнему, переполнены. То есть смена формы подачи не отрицает вот эту классическую форму. Мы хотим идти в театр не потому, что мы не можем почитать Шекспира. Мы хотим увидеть, эмоцию получить, увидеть игру актёра. Всё равно будут интересны классические формы: театр, будет интересно настоящее кино, настоящая музыка. И в то же время будут настоящие, проверенные, серьёзные СМИ.   

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Вадим Щеглов:
Некоторые говорят, что в будущем появится профессия «медиаполицейский», который будет следить за достоверностью информации. Потому что многие устали от этих фейков.

Лариса Гринько:
Очень правильно.

# Журналистика # общество # Лариса Гринько

Другие новости рубрики

Все новости
«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько
17 марта 2020 13:35

«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»
17 марта 2020 13:25

Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»

Минобразования не подтверждает информацию о переносе весенних каникул
17 марта 2020 13:11

Минобразования не подтверждает информацию о переносе весенних каникул