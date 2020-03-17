«Нужна проверенная информация из достоверных источников». Что Лариса Гринько думает о блогерах

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Когда я учился на журфаке и поступал, самым популярным направлением было телевидение и радио. Сегодня там недобор, практически в два раза меньше от заявленного числа набираемых студентов. Но на веб-журналистику, Интернет, напротив, очень большие конкурсы. Как Вы считаете, блогер – это журналист? Потому что многие блогеры называют себя журналистами. И какова роль социальных медиа в современном информационном пространстве?

Лариса Гринько, телеведущая:

Если брать понятие «журналисты» – это что? Это сбор, обработка и представление информации. То в каком-то формальном отношении блогер, наверное, тоже является журналистом, потому что он, действительно, собирает информацию, обрабатывает, редактирует и выдаёт её в эфир. Это тоже из категории профессии журналистской. Но сейчас так их много появилось: и блоги, и влоги, и Бог знает что.

Но если смотреть мировую тенденцию, то солидные издания завоёвыввают всё больше популярность и признание. Почему? Потому что люди хотят проверенной, точной информации. А не то, что вот эти постоянные фейк-новости. Они вводят людей в какое-то смущение. И мне думается, что люди просто устали. Нужна проверенная информация из достоверных источников. А это под силу только серьёзным СМИ.

Было такое время, что когда появилось телевидение, говорили, что радио умрёт. И вот эта проводная сетка осталась только в деревнях. И казалось, это отстойный такой фактор, который больше пропаганда, нежели информация. Но радио живёт. Посмотрите, сколько FM-станций. Возможность посмотреть кино в Интернете, но кинотеатры, по-прежнему, переполнены. То есть смена формы подачи не отрицает вот эту классическую форму. Мы хотим идти в театр не потому, что мы не можем почитать Шекспира. Мы хотим увидеть, эмоцию получить, увидеть игру актёра. Всё равно будут интересны классические формы: театр, будет интересно настоящее кино, настоящая музыка. И в то же время будут настоящие, проверенные, серьёзные СМИ.

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Вадим Щеглов:

Некоторые говорят, что в будущем появится профессия «медиаполицейский», который будет следить за достоверностью информации. Потому что многие устали от этих фейков.

Лариса Гринько:

Очень правильно.