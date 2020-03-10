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Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

10 марта 2020 12:09
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»

Лариса Гринько, телеведущая:
В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных. Телевидение было единый канал, поэтому и журналистов, и дикторов знали в лицо.

Если случалась какая-то проблема, люди звонили в отдел писем, писали письма с обращениями: «Помогите, спасите, нужно решить проблему». И журналист мог посредством того, что освещалась эта проблема, что-то решать. И казалось, иллюзия, что это очень влиятельные личности – журналисты. Сегодня немножечко ситуация изменилась, может быть, отчасти и потому что у нас выстроена чётко государственная система.

Если у человека проблема, он идёт в суд, он идёт во власть и жалуется, поэтому вот это отпало. К тому же, вот это поле журналистской деятельности тоже расширилось. Вы же видите, что кроме телевидения есть масса других СМИ.

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных» -1

# Телевидение # общество # Лариса Гринько

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