«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

Лариса Гринько, телеведущая:

Ну, может быть, как бы, фактор разочарования, неоправданные надежды. Вот почему-то все думают, что они будут заниматься либо новостями культуры, что-то такое, причислить себя к элитарной категории населения. А, на самом деле,они сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью. Потому что быть на плаву – это очень и очень серьёзно, и ответственно. И когда они сталкиваются, наверное, с реальностью, приходит какое-то разочарование. Кроме того, наверное, и по деньгам то же самое.