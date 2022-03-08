Нужен ящик из-под клубники и луковицы. Флорист показала, как сделать эффектный подарок

Анастасия Макеева, корреспондент:
Такое ощущение, что мы в Голландии. В агрогородке Замосточье выращивают 25 сортов роз и 7 – тюльпанов. Праздник здесь живет круглый год. Соберем букет вместе.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Такое ощущение, что мы в Голландии. В агрогородке Замосточье выращивают 25 сортов роз и 7 – тюльпанов. Праздник здесь живет круглый год. Соберем букет вместе.
Сегодня дамы закружат в вальсе цветов. Не без волшебства этого тепличного хозяйства. Капельный полив, минеральная вата. Букеты здесь выращивают по голландской технологии и знают все о трендах. Мандариновые – Mia Orange, солнечные – Palmares, словно выстроились на подиуме.
Светлана Климкович, начальник цеха тепличного хозяйства:
Высадили розу мы 5 октября, очень много у нас сортов. Вот это London Bell, новые сорта London Eye.
А в этом сорте прелесть в том, что она раскрывается полностью, как пион, а пахнет медом. Спрей-роза кустовая.
Анастасия Макеева:
Аромат, конечно!
Светлана Климкович:
Одна веточка – вот, свадебный букетик можно сделать.
Анастасия Макеева:
На что обращать внимание покупателям?
Светлана Климкович:
На розе, на бутончике, есть рубашечка. Вот она зелененькая такая. Если она есть, значит цветок свежий.
Здесь благоухают 123 тысячи роз. Урожай с тюльпановых плантаций собрали еще в конце февраля. В фаворе пионовидные, кудрявые, махровые и, конечно, элегантная классика.
Светлана Климкович:
В моде желтые Strong Gold, кремовые, белые очень пользуются спросом, потому что это цветок радости. Мы вырастили 90 тысяч.
Анастасия Макеева:
В общем, никто без тюльпанов не останется.
Весеннюю сказку достаточно украсить лентой или упаковать корейской матовой пленкой. Она не мнется и выглядит презентабельно. А если хотите удивить, достойным комплиментом станет композиция в корзинке или шляпной коробке. Топовый подарок. Мастер-класс для вас.
Анастасия Кардовская, флорист, декоратор:
Предварительно флористический оазис либо флористическую губку мы смочили в воде. Под губку я подкладываю обычную пленочку, чтобы из губки не вытекала водичка. Вы в дальнейшем будете поливать эту губку. И вставляем ее в нашу корзиночку. Далее корзиночку мы будем заполнять зеленью. Зелень добавит весны в нашу композицию. Обрезаем небольшими кусочками. Я использую писташ, или фисташку. Просто засовываем веточки в нашу губку.
Таким образом заполняем пространство бело-розовыми тюльпанами и цветочками хризантемы. Подрезаем стебельки, удаляем листья. Не только ради эстетики – они забирают на себя много влаги. Чтобы запахло весной в доме, берем веточки с почками и немного лаванды.
Анастасия Кардовская:
Добавлю птичку. Примеряем, куда ее лучше пристроить. Цветочки будут сохранять свою свежесть долго. Вы можете просто аккуратненько подливать в губку водичку. Я думаю, что любая девушка, женщина будет в восторге от такой композиции. Она у нас получилась достаточно весенняя, нежная и утонченная.
Пророчат славу стилисты и гиацинтам. Необыкновенно. Эффектно. Для сюрприза можете покрасить ящик из-под клубники, засыпать в него почву для комнатных растений и посадить луковицы.
Анастасия Кардовская:
Я для композиции буду использовать три таких луковички. Аккуратно присаживаем луковичку в землю. Для более эстетичной картинки вы можете сверху землю присыпать корой, мхом.
Какая весна без птиц? Из сизалевого волокна или простых нитей сплетите гнездышко. Добавьте декора в виде яиц, веточек, скорлупы и ярких ноток – лагуруса.
Анастасия Кардовская:
Наши гиацинты распустятся и будут радовать нас еще долгое время своим цветением, ну а в дальнейшем, когда они отцветут, вы можете высадить их в грунт, и они будут радовать вас еще последующие годы.
Чтобы продлить праздничное настроение, меняйте воду в вазе чаще, светлые сорта роз храните в прохладе, для красных найдите место потеплее.
Анастасия Кардовская:
Я желаю всем прекрасного, весеннего настроения, чтобы весна всегда была в вашей душе и ваших сердцах.
Светлана Климкович:
В этот прекрасный праздник мне хочется пожелать, чтобы покупали больше цветов, дарили девушкам, женщинам, бабушкам и любимым своим.