Нужен ящик из-под клубники и луковицы. Флорист показала, как сделать эффектный подарок

Анастасия Макеева, корреспондент:

Такое ощущение, что мы в Голландии. В агрогородке Замосточье выращивают 25 сортов роз и 7 – тюльпанов. Праздник здесь живет круглый год. Соберем букет вместе.

Сегодня дамы закружат в вальсе цветов. Не без волшебства этого тепличного хозяйства. Капельный полив, минеральная вата. Букеты здесь выращивают по голландской технологии и знают все о трендах. Мандариновые – Mia Orange, солнечные – Palmares, словно выстроились на подиуме.

Светлана Климкович, начальник цеха тепличного хозяйства:

Высадили розу мы 5 октября, очень много у нас сортов. Вот это London Bell, новые сорта London Eye.

А в этом сорте прелесть в том, что она раскрывается полностью, как пион, а пахнет медом. Спрей-роза кустовая. Анастасия Макеева:

Аромат, конечно!

Светлана Климкович:

Одна веточка – вот, свадебный букетик можно сделать. Анастасия Макеева:

На что обращать внимание покупателям? Светлана Климкович:

На розе, на бутончике, есть рубашечка. Вот она зелененькая такая. Если она есть, значит цветок свежий.

Здесь благоухают 123 тысячи роз. Урожай с тюльпановых плантаций собрали еще в конце февраля. В фаворе пионовидные, кудрявые, махровые и, конечно, элегантная классика.

Светлана Климкович:

В моде желтые Strong Gold, кремовые, белые очень пользуются спросом, потому что это цветок радости. Мы вырастили 90 тысяч. Анастасия Макеева:

В общем, никто без тюльпанов не останется.

Весеннюю сказку достаточно украсить лентой или упаковать корейской матовой пленкой. Она не мнется и выглядит презентабельно. А если хотите удивить, достойным комплиментом станет композиция в корзинке или шляпной коробке. Топовый подарок. Мастер-класс для вас.

Анастасия Кардовская, флорист, декоратор:

Предварительно флористический оазис либо флористическую губку мы смочили в воде. Под губку я подкладываю обычную пленочку, чтобы из губки не вытекала водичка. Вы в дальнейшем будете поливать эту губку. И вставляем ее в нашу корзиночку. Далее корзиночку мы будем заполнять зеленью. Зелень добавит весны в нашу композицию. Обрезаем небольшими кусочками. Я использую писташ, или фисташку. Просто засовываем веточки в нашу губку.

Таким образом заполняем пространство бело-розовыми тюльпанами и цветочками хризантемы. Подрезаем стебельки, удаляем листья. Не только ради эстетики – они забирают на себя много влаги. Чтобы запахло весной в доме, берем веточки с почками и немного лаванды.

Анастасия Кардовская:

Добавлю птичку. Примеряем, куда ее лучше пристроить. Цветочки будут сохранять свою свежесть долго. Вы можете просто аккуратненько подливать в губку водичку. Я думаю, что любая девушка, женщина будет в восторге от такой композиции. Она у нас получилась достаточно весенняя, нежная и утонченная. Пророчат славу стилисты и гиацинтам. Необыкновенно. Эффектно. Для сюрприза можете покрасить ящик из-под клубники, засыпать в него почву для комнатных растений и посадить луковицы.

Анастасия Кардовская:

Я для композиции буду использовать три таких луковички. Аккуратно присаживаем луковичку в землю. Для более эстетичной картинки вы можете сверху землю присыпать корой, мхом.

Какая весна без птиц? Из сизалевого волокна или простых нитей сплетите гнездышко. Добавьте декора в виде яиц, веточек, скорлупы и ярких ноток – лагуруса.

Анастасия Кардовская:

Наши гиацинты распустятся и будут радовать нас еще долгое время своим цветением, ну а в дальнейшем, когда они отцветут, вы можете высадить их в грунт, и они будут радовать вас еще последующие годы. Чтобы продлить праздничное настроение, меняйте воду в вазе чаще, светлые сорта роз храните в прохладе, для красных найдите место потеплее.

Анастасия Кардовская:

Я желаю всем прекрасного, весеннего настроения, чтобы весна всегда была в вашей душе и ваших сердцах.