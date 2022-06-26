«Обращались во все станции». Водители просят установить туалеты на конечных

Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть. Как говорят правоохранители, нарушение может вылиться в штраф. Если это не помогает, юристы советуют прибегнуть к более суровым мерам и статьям. Водителей фактически можно наказать за эксгибиционизм. Наша съемочная группа вооружается камерой и отправляется на поиски тех самых писающих мальчиков. И долго ждать не приходится.

– Расскажите, а разве можно так делать?

– А вы сделайте по-другому. Расскажите себе. Если туалетов даже не делают.

– А может к вашему начальству надо обратиться?

– Звоните.

– Мы звонили, они не хотят.

– И мы звонили. Мы даже обращались во все станции. Сюда вы пришли сейчас, ни одного туалета.

– Жильцы жалуются.

– Правильно, и мы жалуемся.

На конечной возле переулка Масюковщина страждущих действительно хоть отбавляй. Нужду они справляют прямо на глазах у прохожих и местных жителей. Тех, такое поведение, понятное дело, возмущает, а сами водители признаются, что нарушают правила приличия поневоле.

– А сколько обычно в среднем у вас тут стоянка по минутам?

– У каждого по-разному. Двое чуть больше – минут 40, у нас 10 минут.

– То есть и не сказать, что сильно много.

– Кофе иногда попить времени мало.

– И местных же можно понять.

– Конечно. Представляете, у них же трава желтая вся.

– А зимой снег.

– А после зимы как, нормально? Сделать приличное место для отправления естественных нужд водители просят давно. Но пока безуспешно. Похожая ситуация еще как минимум на двух разворотных площадках поблизости. И этой дурнопахнущей проблеме уже не меньше восьми лет.

– Это то же самое, что на Корженевского, тоже такая ерунда. Поставили санузел, там местные ходят, невозможно. Кто где сходил, туда и …

– Как вы считаете, какой идеальный вариант? Поставить пару биотуалетов? Или какие-то туалеты только для водителей с ключами?

– Не знаю, тут для водителя лучше бы, тут местные не ходят, только пассажиры на электричку.

– А ближайший санузел где?

– Вот там… Это, короче, бесполезно. А здесь поставить необходимо.

Сами транспортники говорят, что со стыда сгорают, но и терпеть не могут. Летом приходится ограничивать себя в воде, терпеть по несколько часов и, тем не менее, на помощь приходит зелень. А ведь зима не за горами. И шатер из листьев опадет, скверы станут голыми и холодными.

Тут только ставить биотуалет, других вариантов нет, зимой еще ладно, но летом здесь невыносимая вонь стоит. Приходится ехать на «Виталюр», там идти, в другой конец. Надо обязательно. А ведь пассажиропоток в этом микрорайоне не маленький. Конечная остановка автобусов и маршрутных такси. Рукой подать до железнодорожной станции «Лебяжий», но ближайший санузел оборудован лишь в трех километрах. Такой же вправе потребовать и водители, например, 130-го автобусного маршрута и шоферы маршрутов 1057 или 1109, ведь у них есть законное право на нормальное отхожее место.