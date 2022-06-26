«Обращались во все станции». Водители просят установить туалеты на конечных
Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.
Как говорят правоохранители, нарушение может вылиться в штраф. Если это не помогает, юристы советуют прибегнуть к более суровым мерам и статьям. Водителей фактически можно наказать за эксгибиционизм. Наша съемочная группа вооружается камерой и отправляется на поиски тех самых писающих мальчиков. И долго ждать не приходится.
– Расскажите, а разве можно так делать?
– А вы сделайте по-другому. Расскажите себе. Если туалетов даже не делают.
– А может к вашему начальству надо обратиться?
– Звоните.
– Мы звонили, они не хотят.
– И мы звонили. Мы даже обращались во все станции. Сюда вы пришли сейчас, ни одного туалета.
– Жильцы жалуются.
– Правильно, и мы жалуемся.
На конечной возле переулка Масюковщина страждущих действительно хоть отбавляй. Нужду они справляют прямо на глазах у прохожих и местных жителей. Тех, такое поведение, понятное дело, возмущает, а сами водители признаются, что нарушают правила приличия поневоле.
– А сколько обычно в среднем у вас тут стоянка по минутам?
– У каждого по-разному. Двое чуть больше – минут 40, у нас 10 минут.
– То есть и не сказать, что сильно много.
– Кофе иногда попить времени мало.
– И местных же можно понять.
– Конечно. Представляете, у них же трава желтая вся.
– А зимой снег.
– А после зимы как, нормально?
Сделать приличное место для отправления естественных нужд водители просят давно. Но пока безуспешно. Похожая ситуация еще как минимум на двух разворотных площадках поблизости. И этой дурнопахнущей проблеме уже не меньше восьми лет.
– Это то же самое, что на Корженевского, тоже такая ерунда. Поставили санузел, там местные ходят, невозможно. Кто где сходил, туда и …
– Как вы считаете, какой идеальный вариант? Поставить пару биотуалетов? Или какие-то туалеты только для водителей с ключами?
– Не знаю, тут для водителя лучше бы, тут местные не ходят, только пассажиры на электричку.
– А ближайший санузел где?
– Вот там… Это, короче, бесполезно. А здесь поставить необходимо.
Сами транспортники говорят, что со стыда сгорают, но и терпеть не могут. Летом приходится ограничивать себя в воде, терпеть по несколько часов и, тем не менее, на помощь приходит зелень. А ведь зима не за горами. И шатер из листьев опадет, скверы станут голыми и холодными.
Тут только ставить биотуалет, других вариантов нет, зимой еще ладно, но летом здесь невыносимая вонь стоит. Приходится ехать на «Виталюр», там идти, в другой конец. Надо обязательно.
А ведь пассажиропоток в этом микрорайоне не маленький. Конечная остановка автобусов и маршрутных такси. Рукой подать до железнодорожной станции «Лебяжий», но ближайший санузел оборудован лишь в трех километрах. Такой же вправе потребовать и водители, например, 130-го автобусного маршрута и шоферы маршрутов 1057 или 1109, ведь у них есть законное право на нормальное отхожее место.
– На разворотном кольце, вот именно здесь санузел необходим?
– Не мешало бы, а то ходят кто куда.
– И местные жалуются, и водители жалуются, потому что тоже люди.
– Не мешало бы. Автобусники на других конечных ходят.
– Вы, наверное, тут меньше по времени.
– Времени нет.
«Хуже, чем на помойке». Местные жители жалуются на то, что водители на конечной ходят в туалет прямо на улице – подробнее здесь.