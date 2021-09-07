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Нужен ли организатор на свадьбе или можно хорошо сделать всё самим? Мнение профессионального ведущего

07 сентября 2021 16:27
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кто главный на свадьбе? Жених и невеста или организатор? Вы говорили, что организатором может выступать любой человек: и сама невеста, и ее мама. Какова роль организатора?

Нужен ли организатор на свадьбе или можно хорошо сделать всё самим? Мнение профессионального ведущего-1

Александр Меженный, профессиональный ведущий:
Опять же, неверный момент. Главные в зале не организаторы, а пара непосредственно. Пара, которая выбрала правильного человека, который помогает им сделать праздник.

Наталья Надольская:
А как выбрать правильного человека?

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Александр Меженный:
Я обычно говорю так: если вы общаетесь с человеком и не особо даже углубляясь в нюанс, что он вам предлагает, но четко понимаете, что этому человеку вы без проблем сможете позвонить в три часа ночи, и вам комфортно…

Наталья Надольская:
То есть вы разрешаете?

Александр Меженный:
Конечно. Ну, есть люди, которым надо какой-то вопрос решить, а набирать его не хочется. То есть если ты в состоянии довериться человеку, открыться полностью, если нет запретных тем никаких. То есть по факту выбор организатора – это как выбор жениха или мужа, жены. То есть если с человеком легко – только тогда хочется с ним общаться. Если вам хочется с ним общаться, вы найдете точки соприкосновения, вы решите все вопросы, которые возникают. Проблема же не в том, возникнет или не возникнет проблема с этим человеком – вопрос, как он будет ее решать. Я имею в виду пакет услуг как таковой. Анимацию, торт и еще какие-то вещи – это все вам предоставит практически любой человек. Другое дело, насколько вам это будет комфортно. Есть человек, с которым вам хочется посидеть и лишнюю чашечку чая выпить, есть люди, с которыми хочется быстрее решить вопросы и убежать. Так вот, я рекомендую, чтобы это было – я имею ввиду и в семейной жизни – выбирать тех людей, с которыми вам есть, о чем помолчать, а не только поговорить. То же самое касается и организатора. И организатор свою очередь в таком же формате подбирает всю остальную команду. Не надо бегать невесте, не надо бегать жениху, маме, тете, куму, свату.

Нужен ли организатор на свадьбе или можно хорошо сделать всё самим? Мнение профессионального ведущего-4

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вы спрашиваете у тех молодоженов, которые к вам приходят, как они вас нашли? Вам интересно?

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Александр Меженный:
Нет. В целом, если мы начинаем контактировать, и мы контактируем плотненько, то эта информация мимо меня все равно не пройдет. То есть мне все равно скажут: «А мы же вот так вот, находя вас в интернете, мы даже не предполагали, что обрели друга на всю жизнь». То есть по факту это все равно всплывет. Это не клиенты. В неделе два топовых дня – это пятница и суббота. У нас не сильно практикуют свадьбы в будние дни, хотя это классно, здорово. В любом случае не так много дней, которые нужно заполнить свадьбами. Следовательно, не надо гнаться за тем, чтобы у меня было 366 свадеб в году. Все равно их будет 365.

# Свадьба # общество # Наталья Надольская # Александр Меженный # Юлия Крыницкая # Фотофакт

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