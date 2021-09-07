Нужен ли организатор на свадьбе или можно хорошо сделать всё самим? Мнение профессионального ведущего

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Кто главный на свадьбе? Жених и невеста или организатор? Вы говорили, что организатором может выступать любой человек: и сама невеста, и ее мама. Какова роль организатора?

Александр Меженный, профессиональный ведущий:

Опять же, неверный момент. Главные в зале не организаторы, а пара непосредственно. Пара, которая выбрала правильного человека, который помогает им сделать праздник.

Наталья Надольская:

А как выбрать правильного человека?

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Александр Меженный:

Я обычно говорю так: если вы общаетесь с человеком и не особо даже углубляясь в нюанс, что он вам предлагает, но четко понимаете, что этому человеку вы без проблем сможете позвонить в три часа ночи, и вам комфортно…

Наталья Надольская:

То есть вы разрешаете?

Александр Меженный:

Конечно. Ну, есть люди, которым надо какой-то вопрос решить, а набирать его не хочется. То есть если ты в состоянии довериться человеку, открыться полностью, если нет запретных тем никаких. То есть по факту выбор организатора – это как выбор жениха или мужа, жены. То есть если с человеком легко – только тогда хочется с ним общаться. Если вам хочется с ним общаться, вы найдете точки соприкосновения, вы решите все вопросы, которые возникают. Проблема же не в том, возникнет или не возникнет проблема с этим человеком – вопрос, как он будет ее решать. Я имею в виду пакет услуг как таковой. Анимацию, торт и еще какие-то вещи – это все вам предоставит практически любой человек. Другое дело, насколько вам это будет комфортно. Есть человек, с которым вам хочется посидеть и лишнюю чашечку чая выпить, есть люди, с которыми хочется быстрее решить вопросы и убежать. Так вот, я рекомендую, чтобы это было – я имею ввиду и в семейной жизни – выбирать тех людей, с которыми вам есть, о чем помолчать, а не только поговорить. То же самое касается и организатора. И организатор свою очередь в таком же формате подбирает всю остальную команду. Не надо бегать невесте, не надо бегать жениху, маме, тете, куму, свату.