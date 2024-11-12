Нуждающимся доставили дрова, которые во время чемпионата накололи журналисты

Часть дров, которые во время чемпионата накололи журналисты, доставили нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время турнира работники СМИ заготовили около 20 кубов дров. Полезный подарок вручили двум одиноким жительницам деревни Шепели. Одной из них 70, другой 85 лет. Чтобы протопить небольшие дома, каждый сезон им приходится заказывать несколько полных прицепов топлива.

Для пенсионерок это весьма хлопотно, и деньги совсем ни при чем. Чтобы разгрузить и наколоть дрова, приходится просить об этом соседей и родных. Запаса, который привезли сегодня, хватит как минимум на три месяца.