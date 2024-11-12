Нуждающимся доставили дрова, которые во время чемпионата накололи журналисты

Часть дров, которые во время чемпионата накололи журналисты, доставили нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часть дров, которые во время чемпионата накололи журналисты, доставили нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время турнира работники СМИ заготовили около 20 кубов дров. Полезный подарок вручили двум одиноким жительницам деревни Шепели. Одной из них 70, другой 85 лет. Чтобы протопить небольшие дома, каждый сезон им приходится заказывать несколько полных прицепов топлива.
Для пенсионерок это весьма хлопотно, и деньги совсем ни при чем. Чтобы разгрузить и наколоть дрова, приходится просить об этом соседей и родных. Запаса, который привезли сегодня, хватит как минимум на три месяца.
Тамара Артимович:
Конечно, большая помощь. На зиму два прицепа хороших нужно. Очень дорого.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
Как говорит глава государства, дрова нужно готовить заранее. То есть весной, ранним летом, чтобы их вовремя поколоть, сложить, чтобы они высохли. Здесь же уже дрова сухие полностью, поколоты крупными фракциями. Каждое полено будет дольше гореть и выделять больше тепла.
На дрова, к слову, пошли деревья, пострадавшие после летней непогоды. Восстановление лесов продолжается, высаживают сосны, ели, дубы и березы. В Минской области план выполнили более чем на 90 %. Завершить основные работы планируется в ближайшие дни.