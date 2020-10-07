Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается

Здесь на протяжении пяти лет не было зафиксировано ни одного несчастного случая среди сотрудников. Такого результата удалось достичь в том числе за счет создания специальных комиссий по охране труда.

Все инспекторы прошли специальное обучение. В их обязанности входит следить за выполнением всех требований по безопасности – от исправности оборудования до наличия спецодежды.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Это тот пример, который мы видим, когда совместные действия и профсоюзного комитета, и нанимателя дают хороший эффект. И это работает, это срабатывает на 100 %.

Будет встреча с руководителями профсоюзных организаций всех предприятий Калинковичского района, и моё будет настоятельное предложение: если есть такие примеры, надо с этих примеров как с образца брать и копировать и делать так, как здесь организовано.