Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается

Новости Беларуси. Безопасность сотрудников на рабочем месте обсуждали 7 октября в Калинковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность сотрудников на рабочем месте обсуждали 7 октября в Калинковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его с рабочим визитом посетил председатель Федерации профсоюзов нашей страны.
О том, как реализовать концепцию нулевого травматизма, Михаилу Орде рассказали на предприятии «Коммунальник Калинковичский».
Здесь на протяжении пяти лет не было зафиксировано ни одного несчастного случая среди сотрудников. Такого результата удалось достичь в том числе за счет создания специальных комиссий по охране труда.
Все инспекторы прошли специальное обучение. В их обязанности входит следить за выполнением всех требований по безопасности – от исправности оборудования до наличия спецодежды.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это тот пример, который мы видим, когда совместные действия и профсоюзного комитета, и нанимателя дают хороший эффект. И это работает, это срабатывает на 100 %.
Будет встреча с руководителями профсоюзных организаций всех предприятий Калинковичского района, и моё будет настоятельное предложение: если есть такие примеры, надо с этих примеров как с образца брать и копировать и делать так, как здесь организовано.
Федерация профсоюзов в 2019 году заключила соглашение с Министерством труда и социальной защиты, где одна из глобальных целей – продвижение и поддержка концепции нулевого травматизма. Сегодня в Беларуси уже есть ряд предприятий, где удается на протяжении длительного времени избегать несчастных случаев.