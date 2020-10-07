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Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается

07 октября 2020 19:33
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Новости Беларуси. Безопасность сотрудников на рабочем месте обсуждали 7 октября в Калинковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается -1

Его с рабочим визитом посетил председатель Федерации профсоюзов нашей страны.

О том, как реализовать концепцию нулевого травматизма, Михаилу Орде рассказали на предприятии «Коммунальник Калинковичский».

Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается -4

Здесь на протяжении пяти лет не было зафиксировано ни одного несчастного случая среди сотрудников. Такого результата удалось достичь в том числе за счет создания специальных комиссий по охране труда.

Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается -7

Все инспекторы прошли специальное обучение. В их обязанности входит следить за выполнением всех требований по безопасности – от исправности оборудования до наличия спецодежды.

Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается -10

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это тот пример, который мы видим, когда совместные действия и профсоюзного комитета, и нанимателя дают хороший эффект. И это работает, это срабатывает на 100 %.

Будет встреча с руководителями профсоюзных организаций всех предприятий Калинковичского района, и моё будет настоятельное предложение: если есть такие примеры, надо с этих примеров как с образца брать и копировать и делать так, как здесь организовано.

Нулевой травматизм на предприятиях Беларуси. Что для этого делается -13

Федерация профсоюзов в 2019 году заключила соглашение с Министерством труда и социальной защиты, где одна из глобальных целей – продвижение и поддержка концепции нулевого травматизма. Сегодня в Беларуси уже есть ряд предприятий, где удается на протяжении длительного времени избегать несчастных случаев.

# Предприятия Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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