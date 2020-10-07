«Чтобы они могли посмотреть на самые знаковые вещи». В Национальном художественном музее провели особенную экскурсию

Новости Беларуси. Для добра не нужен повод, а только желание. В Национальном художественном музее 7 октября принимали необычных посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы встреча с искусством для людей с ограниченными возможностями прошла максимально комфортно и интересно, здесь специально разработали инклюзивную программу. Для этого понадобился 3D-принтер и высокоточный сканер. Анастасия Корниенко присоединилась к не совсем обычной экскурсии.

До экскурсии еще полчаса, но они уже в сборе. Мероприятие для них действительно яркое. Переживают. Еще немного и вот уже покоряют просторы Национального художественного музея. Первый зал наполнен величием портретов XVIII века. А здесь группа как будто затихает. Айвазовский и его море творят чудеса. Кажется, еще немного и ты уже на гребне волны, эмоциональной – точно. На время непреодолимые медицинские диагнозы просто отступают.

Евгения Седура:

Эмоции – спокойствие, благополучие и воодушевление.

Ежедневное расписание Евгении: дом, прогулка с братом, иногда по выходным ездит в деревню к бабушке.

Евгения Седура:

Колясочники – люди, которые живут в более замкнутом пространстве, они зависимы от происходящего, от событий в жизни, от насыщенности момента. Мне всё понравилось.

Добираться до точки встречи и во время посещения помогают волонтёры. Такой светский выход, именно так называют свои экскурсии ребята, уже второй по счету. До этого вместе ходили в кино. Реализовать грёзы этих юношей и девушек, помочь им адаптироваться в обществе – основная цель программы «Мы – здесь» Белорусского детского хосписа. И у них получается.

Юлия Барт, специалист по социальным проектам Белорусского детского хосписа:

Больше социализироваться, стать уверенными в себе, не бояться общества, не бояться города, адаптироваться к инфраструктуре города. Также мы проводим мониторинг готовности инфраструктуры нашего города к молодым ребятам-инвалидам, к людям с физическими особенностями.

Сегодня оценивают музей. Еще год назад в рамках совместной белорусско-японской программы здесь закупили оборудование. Мобильный подъемник помогает таким посетителям преодолевать лестницу. И это не все. Для людей с ограниченными возможностями специально разработали инклюзивные экскурсии, их дополнили виртуальные технологии.

Скульптуру сканируют, затем обрабатывают в компьютерной программе и печатают на 3D-принтере минимум 18 часов. Все для того, чтобы люди с ограниченными зрительными возможностями могли ощутить шедевр. Плюс аудиогиды: где-то со звуком, а если надо – и с субтитрами.

Марина Трофимова, сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

К сожалению, мы понимаем, что шанс того, что они будут ходить, часто очень маленький. Поэтому хочется в один этот визит, который для некоторых, может быть, был первым в их жизни, хочется, чтобы он был максимально продуктивный, максимально интересный, чтобы они могли задать свои вопросы и посмотреть на самые знаковые, яркие вещи.

Каждый свой шаг в музее Валерия Лис тщательно фиксирует на телефон, чтобы с другими поделиться минутами счастья.