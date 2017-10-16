«Ну что, мать, трубы перевяжем?» и «Доктор – он лучше 3 раза повторит, чем промолчит»: два мнения про непростую ситуацию

И тут хирург тоже, поднимает так лицо: «Ну что, мать, трубы перевяжем?»

Ольга Голубева: 14 октября, 4 года назад, в понедельник я пришла в 6-ой роддом стать мамой во второй раз. Сдаю документы, прохожу, и мне женщины ещё внизу говорят: «Ну что, женщина, трубы перевязывать будем?» Я говорю: «Мне – 28, молодая, ещё, может, сына хочу, может, не будем?», – отшутилась, ушла. Процедура, кесарево, малыша достали, показали.

Новости Беларуси. Как минчане предложили стерилизации сразу после появления ребёнка на свет, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит» .

Я понимаю, что нам, как бы, говорят везде о том, что нужно рожать, мы поможем. Но вот почему-то врачи в больницах говорят, что готовы 28-летней женщине, не алкоголичке, не наркоманке, предложить сразу стерилизацию, как это сейчас называется. И как-то осадок, честно, остался, я не пойду туда ещё за сыном. Светлана Шилова, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета: Я не хочу, чтобы беременная женщина обижалась на врачей. Она их неправильно восприняла. Врач должен Вас информировать обо всём. Вы имеете право на всё. Поэтому врач Вас проинформировал, что Вы имеете право провести стерилизацию. Об этом надо сказать. В 28 лет уже это не предлагают. В новой редакции закона «О здравоохранении», который был принят в 2014 году, внесли поправку, где это должно быть больше 32 лет, желание женщины и наличие двоих детей. Поэтому Вы не обижайтесь на врачей. Просто беременная женщина, особенно, в родах – она эмоционально не всегда правильно воспринимает то, что говорят врачи.

Поэтому не надо обижаться на врачей.

Ольга Голубева:

Я думаю, что я согласна с Вами. Ко мне подходил перед операцией хирург, общался, рассказал, что такое кесарево, всё остальное. Но разве культурно делать во время операции, когда женщина под наркозом, мне уже вкололи, когда я увидела ребёнка? Неужели этот вопрос нельзя было урегулировать со мной до того, как меня на стол положат?

Светлана Шилова:

Потому что, могу сказать из опыта, некоторые женщины в операционной передумывают.

А потом напишут жалобу: «А доктор мне в операционной не предложил».

И будет работать комиссия. Поэтому доктор – он лучше 3 раза повторит, чем промолчит.