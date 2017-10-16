Спасатели, правоохранители и энергетики начали проверять готовность отопительного оборудования в жилом секторе

Новости Беларуси. Министерство чрезвычайных происшествий объявило о начале рэаспубликанскай акции «За безопасность – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это – ежегодный комплекс мероприятий в осенне-зимний период. Спасатели, правоохранители и энергетики проверяют готовность отопительного оборудования в жилом секторе. На особом контроле – частные дома, принадлежащие малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пожилым и людям с ограниченными возможностями. Специалисты исследуют исправность печей, электропроводки, наличие пожарных извещателей.