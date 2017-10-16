Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»

Новости Беларуси. В Беларуси отметили День матери. Каково это: быть или не быть мамой, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

«Ну что, мать, трубы перевяжем?» и «Доктор – он лучше 3 раза повторит, чем промолчит»: два мнения про непростую ситуацию

Депутат: «Сейчас выноситься запрет на домашние роды не будет. И ответственность – пока тоже не рассматривается этот вопрос»

Представитель РНПЦ «Мать и дитя»: «Чаще роды на дому принимают акушерки, врачи на такой риск не пойдут»

Запретят ли проводить аборты в частных медучреждениях: «В 2018 году изменений не будет» и «Обсуждается среди медработников вопрос»

В каких случаях врач может отказаться делать аборт?

«Очень часто чайлдфри путают с чайлдхейтерами. Я не ненавижу детей, просто не люблю»