Богатый урожай: заготовители Минской области активно закупают яблоки у населения

Новости Беларуси. В яблочко! Заготовителей Минской области активно закупают яблоки у населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кооператоры отмечают: витаминных плодов в этом году сдают больше, чем в прошлом году. Только в Пристоличье за день принимают около 200 килограммов. Сразу с колес дары садов попадают в специальную лабораторию, где делают паспорт качества, а потом фрукты отправляются на прилавки в фирменную торговую сеть.

Станислав Синекович, заготовитель Минского районного потребительского товарищества:

Продовольственное яблоко мы заготавливаем по цене – 1 рубль за килограмм, а яблоко опад по цене 20 копеек за килограмм для дальнейшей промышленной переработки на наших предприятиях. С торговыми надбавками продовольственное яблоко в нашей сети стоит 1 рубль 52 копейки.