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Богатый урожай: заготовители Минской области активно закупают яблоки у населения

16 октября 2017 16:08
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Новости Беларуси. В яблочко! Заготовителей Минской области активно закупают яблоки у населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Богатый урожай: заготовители Минской области активно закупают яблоки у населения-1

Кооператоры отмечают: витаминных плодов в этом году сдают больше, чем в прошлом году. Только в Пристоличье за день принимают около 200 килограммов. Сразу с колес дары садов попадают в специальную лабораторию, где делают паспорт качества, а потом фрукты отправляются на прилавки в фирменную торговую сеть.

Богатый урожай: заготовители Минской области активно закупают яблоки у населения-3

Станислав Синекович, заготовитель Минского районного потребительского товарищества: 
Продовольственное яблоко мы заготавливаем по цене – 1 рубль за килограмм, а яблоко опад по цене 20 копеек за килограмм для дальнейшей промышленной переработки на наших предприятиях. С торговыми надбавками продовольственное яблоко в нашей сети стоит 1 рубль 52 копейки.  

Богатый урожай: заготовители Минской области активно закупают яблоки у населения-5

Принимать яблоки у населения кооператоры области будут до конца месяца. О пунктах приема и способ доставки сырья можно поинтересоваться в районных отделениях Бело-употребил-общества.
 

# общество # Фотофакт # Урожай # Станислав Синекович

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