Франческо Пуду: «У нас сформировалась традиция помогать детям из Беларуси с серьезными заболеваниями»

Новости Беларуси. Делегация из Италии в эти дни в Минске с благотворительной миссией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Викарий католической архиепархии города Кальяри и помощник Президента автономного региона Сардиния по вопросам международного сотрудничества посетили пансион для детей с онкологическими заболеваниями.