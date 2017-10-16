Франческо Пуду: «У нас сформировалась традиция помогать детям из Беларуси с серьезными заболеваниями»
Новости Беларуси. Делегация из Италии в эти дни в Минске с благотворительной миссией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Викарий католической архиепархии города Кальяри и помощник Президента автономного региона Сардиния по вопросам международного сотрудничества посетили пансион для детей с онкологическими заболеваниями.
Сюда будут перечислены средства заработанные белорусским танцевальным ансамблем «Ровесник» от концерта в Кальяри. Выступление наших юных артистов состоялось там благодаря поддержке итальянской стороны. Средства пойдут на поддержку семей, которые проживают в социально-реабилитационном центре и на бытовое содержание пансиона.
Франческо Пуду, викарий католической архиепархии Кальяри (Италия):
Сардиния – это особый регион для оздоровления, благодаря своему климату. У нас сформировалась традиция помогать детям из Беларуси с серьезными заболеваниями. Многие ребята проходят летний отдых на море в восстановлении после лечения либо приезжают для профилактики болезней.
Андрей Жилевич, директор религиозной миссии «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской епархии:
Гэта дапамога для нас важная тым, што гэта чарговы крок, які збліжае людзей паміж сабой. Канешне, можна сказать, што гэта нешта матэрыяльнае, а матэрыяльнае не заўсёды збліжае. Гаворым пра духоўнае. Але таксама потрэбныя матэрыяльныя сродкі, каб утрымць структуру, как утрымаць вось гэты цэнтр. Такім чынам, лепш, больш эфектыўна дапамагчы дзецям.
У зарубежных гостей – насыщенная программа, в том числе и культурная. Эта неделя во всем мире проходит под знаком итальянского языка. Немало мероприятий запланировано и в Беларуси.