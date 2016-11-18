Во дворе дома по улице Ташкентской жители соорудили Кошкин дом

Холода уже стучатся в наши дома, но есть те, кого квартирные стены согреть не могут. Десятки бездомных животных ежегодно страдают от морозов.

Жители дома по улице Ташкентской не бросили своих четвероногих друзей в беде и построили уютную, тёплую избушку.

Ведь в холода согревает доброта.

Лилия Григорьевна каждый день приходит сюда, чтобы навестить и покормить котят. Это её сын, около года назад, соорудил настоящий Кошкин дом.

Два этажа, утеплённые стены и надёжная крыша. В таком уютном гнёздышке, в тесноте, да не в обиде, перезимовать сможет с десяток котят. Кстати, пенсионерка знает каждого жильца по кличке.

Пока четвероногие жильцы по улице Ташкенской греются в уютной избушке, их сородичи по улице Красноармейской только готовятся принять новый дом. Ученики столичной школы не теряют времени даром на уроке труда.

Такой труд помогает ребятам сплотиться и воспитывает лучшие духовные качества. Мальчики работают быстро и слаженно: каркас уже готов, можно приступать к внутреннему обустройству домика.

Тем временем, осталось установить последнюю часть домика со входом.

Не забывайте о братьях наших меньших, ведь пережить холода помогает небезразличное отношение к ближнему. Главное, чтобы не было заморозков в душе и тогда никакие морозы не страшны.