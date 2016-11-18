Ракета-носитель с новым экипажем, возглавляемым Олегом Новицким, успешно стартовала с Байконура (видеофакт)

Новости Беларуси. На Байконуре успешно прошел запуск ракеты-носителя, на борту которой в космос полетел белорус.

Полет проходит в штатном режиме, корабль уже вышел на орбиту. Его пилотирует Олег Новицкий, который отправился на МКС в качестве командира экипажа «Союз МС-03» вместе с французским и американским астронавтами.

На международную космическую станцию Новицкий доставит флаг Беларуси. Это случится уже менее чем через 2 суток, когда произойдет стыковка корабля с МКС на высоте около 400 км от земли.

Члены экипажа пробудут в космосе полгода. И за это время проведут несколько десятков научных экспериментов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.