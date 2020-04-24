В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?

Новости Беларуси. Очередные черные риелторы задержаны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руки оперативников попались двое мужчин, на счету которых как минимум 10 обманутых владельцев недвижимости.
Новости Беларуси. Очередные черные риелторы задержаны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руки оперативников попались двое мужчин, на счету которых как минимум 10 обманутых владельцев недвижимости.
Жертвами преступников становились социально незащищенные категории – инвалиды, одинокие пенсионеры, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. Внимание фигурантов привлекали те, кто не оплачивал коммунальные платежи. После этого мужчины приходили к своим жертвам и предлагали продать жилье.
Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Потерпевшим обещали приобрести жилье меньше стоимостью, а разницу положить на банковский счет. А разница в стоимости жилья в Минске и недвижимости за городом составляла порядка 10 или даже 30 тысяч долларов, которые лидеры преступной группы клали себе на банковский счет.
На данный момент возбуждены уголовные дела по четырем фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.