БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам

Новости Беларуси. «Моему учителю» – акцию под таким хештегом в преддверии Дня учителя запустил Союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Моему учителю» – акцию под таким хештегом в преддверии Дня учителя запустил Союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить любимых наставников организаторы предлагают «по старинке» – почтой. Все желающие могут заполнить открытки в столичных торговых центрах. Список есть в соцсетях БРСМ. О доставке почтовых поздравлений адресатам бесплатно в любую точку Беларуси позаботятся волонтеры.
Илона Илларионова, организатор акций:
Мы предлагаем всем не только поздравить наших любимых учителей с профессиональным праздником, а также сказать искренние слова благодарности за их труд, терпение, понимание, за их преданность делу и за любовь к нам, своим ученикам.
Конечно, учителям приятно, когда студенты, ученики не забывают после школы о них. Для себя отдать, так скажем, дань уважения учителю, который научил тебя жизни, который помог тебе пробиться куда-то выше.
Дизайн макетов открыток разработали студенты БГУИР. Организаторы акции планируют отправить около тысячи поздравлений. Однако если желающих будет больше, волонтеры готовы продлить акцию и продолжить принимать поздравления учителям также и в эти выходные, 3-4 октября.