БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам

Новости Беларуси. «Моему учителю» – акцию под таким хештегом в преддверии Дня учителя запустил Союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить любимых наставников организаторы предлагают «по старинке» – почтой. Все желающие могут заполнить открытки в столичных торговых центрах. Список есть в соцсетях БРСМ. О доставке почтовых поздравлений адресатам бесплатно в любую точку Беларуси позаботятся волонтеры.

Илона Илларионова, организатор акций:

Мы предлагаем всем не только поздравить наших любимых учителей с профессиональным праздником, а также сказать искренние слова благодарности за их труд, терпение, понимание, за их преданность делу и за любовь к нам, своим ученикам.

Конечно, учителям приятно, когда студенты, ученики не забывают после школы о них. Для себя отдать, так скажем, дань уважения учителю, который научил тебя жизни, который помог тебе пробиться куда-то выше.