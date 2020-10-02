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БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам

02 октября 2020 08:46
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Новости Беларуси. «Моему учителю» – акцию под таким хештегом в преддверии Дня учителя запустил Союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам-1

Поздравить любимых наставников организаторы предлагают «по старинке» – почтой. Все желающие могут заполнить открытки в столичных торговых центрах. Список есть в соцсетях БРСМ. О доставке почтовых поздравлений адресатам бесплатно в любую точку Беларуси позаботятся волонтеры.

БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам-4

Илона Илларионова, организатор акций:
Мы предлагаем всем не только поздравить наших любимых учителей с профессиональным праздником, а также сказать искренние слова благодарности за их труд, терпение, понимание, за их преданность делу и за любовь к нам, своим ученикам.

БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам-7

Конечно, учителям приятно, когда студенты, ученики не забывают после школы о них. Для себя отдать, так скажем, дань уважения учителю, который научил тебя жизни, который помог тебе пробиться куда-то выше.

БРСМ проводит акцию ко Дню учителя. Можно бесплатно отправить открытки своим педагогам-10

Дизайн макетов открыток разработали студенты БГУИР. Организаторы акции планируют отправить около тысячи поздравлений. Однако если желающих будет больше, волонтеры готовы продлить акцию и продолжить принимать поздравления учителям также и в эти выходные, 3-4 октября.

# БРСМ # общество # Илона Илларионова # Фотофакт

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