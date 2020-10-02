80 лет системе профессионального технического образования. Поздравления по случаю юбилея направил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Знаковая дата в системе профессионального технического образования. 2 октября этой школе – 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник считают своим преподаватели и мастера производственного обучения, а также все студенты системы. Поздравление по случаю юбилея в адрес учащихся, работников и ветеранов этой сферы направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подготовка востребованных специалистов в Беларуси всегда была и остается одним из приоритетов национального образования. Квалифицированные кадры – важнейшее слагаемое успешной работы современных предприятий, модернизации производств и выхода экономики на новый уровень. Мы гордимся тем, что сумели сохранить и постоянно развиваем как традиционные, так и перспективные направления профессионально-технического обучения, обеспечиваем его совершенствование с учетом потребностей суверенной страны.