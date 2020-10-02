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80 лет системе профессионального технического образования. Поздравления по случаю юбилея направил Президент Беларуси

02 октября 2020 08:14
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Новости Беларуси. Знаковая дата в системе профессионального технического образования. 2 октября этой школе – 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет системе профессионального технического образования. Поздравления по случаю юбилея направил Президент Беларуси-1

Праздник считают своим преподаватели и мастера производственного обучения, а также все студенты системы. Поздравление по случаю юбилея в адрес учащихся, работников и ветеранов этой сферы направил Александр Лукашенко.

80 лет системе профессионального технического образования. Поздравления по случаю юбилея направил Президент Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подготовка востребованных специалистов в Беларуси всегда была и остается одним из приоритетов национального образования. Квалифицированные кадры – важнейшее слагаемое успешной работы современных предприятий, модернизации производств и выхода экономики на новый уровень. Мы гордимся тем, что сумели сохранить и постоянно развиваем как традиционные, так и перспективные направления профессионально-технического обучения, обеспечиваем его совершенствование с учетом потребностей суверенной страны.

80 лет системе профессионального технического образования. Поздравления по случаю юбилея направил Президент Беларуси-7

Ежегодно учащиеся белорусских колледжей и лицеев демонстрируют высокий уровень на международных чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills International. Традиционно на этой площадке достаточно высокая конкуренция. За звание лучших мастеров борются сотни конкурсантов из нескольких десятков стран.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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